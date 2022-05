Makoke podría haber sido víctima de un engaño en redes sociales. La exmujer de Kiko Matamoros denunció el pasado 22 de mayo que Marta López Álamo, la actual pareja del concursante de 'Supervivientes 2021', estaría obsesionada con ella. "Estos mensajes me los mandó una persona a quien yo sigo en redes para que viera que Marta iba preguntando por mí (...). Ha buscado a quién sigo para escribirle y preguntarle si estoy con él; si yo voy a un restaurante, al día siguiente está ella allí...", dijo la colaboradora de 'Viva la vida'.

Marta López desmentía a Makoke a través de su amiga, Alejandra Rubio. "He hablado con Marta y me ha pedido que diga que esos mensaje son falsos, que ella nunca ha escrito a nadie preguntando por Makoke".

Una semana después la ex de Matamoros se mantiene en sus treces. "Yo sabía que lo iba a negar. ¿Qué me lo han colado? Puede ser, pero me lo ha colado ella, me lo ha colado mi representante… no sé, no tengo ni idea", declaró en el programa de Emma García. En esta ocasión Makoke insistió en que ha escuchado unos audios de Marta pidiendo un vestido que la malagueña ya había llevado y pidiendo comer en los mismos restaurantes que ella.

Captura TV

"¿Has comprobado que sean ciertos esos mensajes?", le preguntó Isabel Rábago a su compañera de programa. "Llevo con esto más de un año. Si yo le doy igual a esa persona (Kiko Matamoros), ¿por qué me sigue en Instagram?", respondió Makoke, que seguía dando su versión: "No quiero hacer daño a nadie y si alguien me quiere hacer daño con ese mensaje es la persona que supuestamente aparece esa imagen".

Alejandra Rubio también tenía su teoría y le dejaba claro que Maoke que Marta "no va a pedir tu vestido. Y si Marta ha escrito a algún restaurante, puede ser casualidad. Vamos todos a los mismos restaurantes. Es una tontería enorme, te digo que los mensajes son falsos".

Emma García también daba su opinión sobre los mensajes: "Entiendo tu enfado, pero es que todo esto me parece muy infantil, no, lo siguiente".

Otro de los colaboradores añadía que "es verdad que hay una persona obsesionada con Marta que se hace pasar por ella y manda mensajes en su nombre. Yo el otro día tuve 9 mensajes en los que, supuestamente, hablaba mal de Makoke. Creo que está en manos de la justicia".



Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io