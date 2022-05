Makoke vive intranquila, y más después de haber recibido pantallazos con supuestos mensajes en los que Marta López Álamo estaría muy interesada en saber qué hace, qué dice, qué piensa, con quién sale y por dónde se mueve Makoke, la ex mujer de su pareja, Kiko Matamoros. Fue en 'Viva la vida' donde Makoke señaló a Marta y mostró los susodichos pantallazos de la red social Instagram: "Estos mensajes me los mandó una persona a quien yo sigo en redes para que viera que Marta iba preguntando por mí", dijo la ex chica Telecupón en el programa de Emma García. "Está obsesionada conmigo, ha buscado a quién sigo para escribirle y preguntarle si estoy con él; si yo voy a un restaurante, al día siguiente está ella allí...", añadió. Algo que, sin duda, pone en peligro la reconciliación por la que apostó Makoke hace unos días con su ex.

La ex de Kiko aseguraba que Marta va buscando información suya para, según dijo, "destrozar su imagen". Sin embargo, todo podría ser un montaje o un bulo que le han colado a Makoke, o al menos esa es la versión que la señalada, Marta López, ha dado a través de Alejandra Rubio, muy buena amiga suya, que se ha encargado de desmentir esos mensajes en el mismo programa de televisión: "He hablado con Marta y me ha pedido que diga que esos mensajes son falsos, que ella nunca ha escrito a nadie preguntando por Makoke [...]. Hoy en día es muy fácil falsificar mensajes y está claro que esos mensajes son falsos", desmintió Alejandra tajante.

Mediaset

Marta López: así se encuentra tras volver de Honduras

La joven, por su parte, no tiene mucho tiempo para estas cosas: tras viajar a Honduras para reencontrarse con su amor, Kiko Matamoros, en el reality 'Supervivientes', ha asegurado que está "pletórica" en su vuelta a España, "feliz" y "agradecida" también por que le hayan dado esa oportunidad. Una visita que seguro que le ha venido muy bien a Kiko tras unos días delicado de salud, bajo de ánimos por el hambre y los incidentes sufridos. "Lo amo y punto", dijo ya en plató muy contenta por haber podido viajar para darle ánimos en persona. ¿Será a su vuelta cuando, por fin, decidan casarse y tener hijos? Así hablaba Diego Matamoros de la próxima paternidad y boda de su padre.

