Diego Losada tiene la sonrisa a medio camino entre la ironía y el disfrute, que es la mejor arma de un profesional a la hora de enfrentarse a la cámara y a la audiencia. Un periodista que lleva años presentando e informando de la actualidad en TVE, donde ha trabajado con compañeros de la talla de María Casado, Lara Siscar o Xavier Fortes. De TVE salió recientemente para incorporarse a Mediaset España, donde presenta 'En boca de todos', en Cuatro. Un programa de noticias en el que Diego se estrenó contando a la audiencia que su padre padecía Covid. Quedamos en el Hotel Emperador, en plena Gran Vía madrileña, a donde llega en patinete, lo que no deja de sorprenderme. Igual que mantenga intacta la humildad, pese a estar en un medio donde la vanidad se dispara.

Diego Losada, que no tiene antecedentes familiares en el mundo del periodismo, revela cómo le entró el gusanillo. "En mi adolescencia hubo un tiempo que quería ser técnico de sonido para grabar grupos de rock, pero descubrí el periodismo durante unas prácticas" y nos cuentan quiénes han sido sus ídolos. "De niño yo veía la guerra de Irak, aquellos fuegos artificiales que eran cohetes. Y recuerdo a Fernando Delgado, pero lo que más recuerdo es cuando cogía el mando y buscaba el informativo de Lorenzo Milá. Me fascinaba su manera de contar las noticias". Precisamente, pudo trabajar con el periodista en TVE y revela qué consejos le dio. "Cuando llegué el primer verano a Torre España nos dijo a los becarios: aprended inglés y no tengáis prisa. Y a mí en particular, que disfrutase con lo que estábamos haciendo" y reconoce que se siente realizado. "Sí, sí, lo estaba cuando me puse al frente del telediario de TVE porque era uno de mis sueños a nivel profesional, y lo conseguí, y me siento realizado ahora que estoy presentando 'En boca de todos'. Un programa de actualidad en Cuatro, en una franja horaria muy complicada".

Beatriz Velasco

Diego Losada reconoce que le costó dejar TVE donde presentó los Informativos. "Sí, cuesta mucho, ya que dejas el esfuerzo y el trabajo de muchos años, muchas idas y venidas, aunque TVE es un lugar muy grande, con mucha gente decidiendo. Dejas una estabilidad casi de por vida, por algo inestable, como la televisión privada. Pensándolo en frío no sé si es la decisión más inteligente, pero me interesaba porque he recuperado esa sensación que tenía de niño, de no querer un trabajo monótono. Dejar un telediario que era líder para empezar de cero, es un reto", afirma.

Diego Losada cuenta que utiliza las redes sociales como entretenimiento. "Sí, utilizo Twitter más por trabajo, aunque limito bastante mis publicaciones, y lo que sí hago es publicitar lo que damos en el programa. Pero no me suelo mojar. Instagram me gusta porque es más social" y revela cuál es la pregunta que más le hacen sus alumnos ya que da clases en la Universidad. "¿Te dan la ropa o te la compras tú? Es curioso lo que les preocupa, si nos maquillan o nos maquillamos nosotros. Esto demuestra lo que nos preocupa la imagen. Yo soy de la escuela de TVE, cachorro de eso, y ahí tengo que dar las gracias a quienes me han dicho que la tele es contenido", afirma.

Además, el periodista nos habla de Durden, su banda de rock. "Es otra manera de comunicar. Esto surgió porque en casa cogía la guitarra y tocaba, era una manera de evadirme. Cada uno tiene su manera de meditar y la mía es esta. Siempre me rodeo de los mejores músicos, y este verano pensamos dar algunos conciertos" y confiesa de dónde saca tiempo. "Hay tiempo para todo, para ir al gimnasio, aunque yo no vaya, también para el rock. Se equivocan quienes piensan que el rock es de gente mayor, no, para nosotros es una manera de conectar con los jóvenes. Hay que trabajarse a todo tipo de público", aclara.

Entrevista realizada en la terraza del Hotel Emperador. Gran Vía, 53. Madrid

Su foto favorita

Cedida Diego Losada

"Es mi primera foto en un plató de Informativos. Me la hizo mi compañero y amigo Javier Jiménez, mis padres la tienen en la cocina".

