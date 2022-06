Claudia Osborne está a punto de verle la cara a Micaela y en esta cuenta atrás, la joven ha querido dedicarle unas palabras a su hija. Por sus redes sociales, la hija de Bertín Osborne suele compartir algunos detalles de cómo se están preparando para la llegada de la pequeña. De momento, su lugar favorito del mundo es el cuarto de la pequeña Micaela. "Ya me vengo todos los días y me siento un ratito aquí. En su cuartito. Imaginando el día que llegue".

Mediante una emotiva carta, Claudia Osborne le dedicaba unas preciosas palabras a la bebé que está punto de venir al mundo: "Querida Micaela, Ya queda menos para conocerte y para que empiece la vorágine, así que me gustaría aprovechar estos últimos días de paz para contarte algunas cosas que deseo que guardes en tu memoria toda la vida", comenzaba esta carta.

Lo primero que ha querido decirle a su bebé es que tanto ella como su marido, José Entrecanales, la adoran. "Eres un sueño hecho realidad para los dos. Eres la bebé más deseada del mundo entero y nos sentimos todos los días de nuestras vidas unos privilegiados porque nos hayas escogido como padres. Perdona si en algún momento de tu vida sientes que no estamos ahí para ti, o no sabemos darte lo que necesitas. Intentamos hacer todo lo que sabemos para acompañarte, apoyarte y quererte de manera incondicional, y que tu así lo sientas, pero tenemos nuestras limitaciones. Aún así te prometo que trabajaremos sin descanso para ir superándonos como padres y poder darte lo que necesitas. Es todo cuánto mereces". La extensa carta acompaña a un foto de la barriguita de Claudia Osborne.





