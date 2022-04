Los nombres más originales los tienen los hijos de estos famosos

Claudia Osborne está embarazada de su primera hija junto a su marido José Entrecanales con el que se daba el 'Sí, quiero' el pasado mes de octubre. La hija de Bertín Osborne suele presumir de cómo avanza su embarazo a través de las redes. Micaela, que así se llamará la bebé, ya le tiene casi todo preparado para su llegada. Faltan pocos detalles para recibirla y la coach ha querido compartir con sus seguidores los últimos avances de la habitación de la niña.

La coach no solo comparte la parte buena de la gestación, sino que también muestra que el camino tiene alguna que otra dificultad. Durante los primeros meses de embarazo, lo pasó regular con los síntomas típicos del empiece pero poco a poco ha ido recuperándose. Claudia ha optado por llevar una vida saludable para que fluya todo correctamente. La coach y escritoria es vegetariana y ha reconocido que una de sus primeras dudas cuando quiso ser madre era saber que tenía todos los parámetros correctos.

A punto de conocer a Micaela, Claudia Osborne ha querido mostrar por su perfil de Instagram su lugar favorito del momento: el cuarto de la pequeña. "Ya me vengo todos los días y me siento un ratito aquí. En su cuartito. Imaginando el día que llegue" escribía la joven.



En una de las paredes de la habitación aparece colocado un cuadro con una jirafa. También hemos podido ver la cunita, un sillón con su puff. Pequeños detalles que hacen que un lugar sea reconfortable.

