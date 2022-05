Rocío Flores va a tener que faltar a su cita anual con su abuela, Rocío Jurado. Desde que falleciera 'La más grande', su familia ha realizado cada año una misa en memoria de la cantante en el pueblo natal de la misma, Chipiona, donde también está enterrada. El pasado año, como viene siendo habitual, fue muy llamativa la ausencia de Rocío Carrasco por su distanciamiento familiar (aunque se acercó al cementerio de Chipiona en otro momento), pero este año habrá otra ausencia muy notable: la de Rocío Flores. ¿Qué ha pasado?

Fue Gloria Camila Ortega la que, hace unos días, a través de sus redes, hizo un llamamiento para que cualquier persona que quisiera se acercara a la misa para recordar a Rocío, que este año se celebrará el 28 de mayo por ser sábado, aunque el verdadero aniversario de la muerte de la Jurado es el 1 de junio: "Me paso por aquí para recordaros, a todos que los que queráis, que seréis bienvenidos a la misa del sábado 28 de mayo que se hace a mami por su dieciséis aniversario. Ahí estaremos todos, y los que queráis ir sois libres de ir. No prohibimos a nadie ni nada. Después iremos a ver el mausoleo", apuntó, y añadió: "Os esperamos allí a todos. Un besito fuerte".

Rocío Flores y Gloria Camila Ortega en la misa homenaje a Rocío Jurado en Chipiona en 2021 Gtres

Preguntada por su asistencia este año por la Prensa mientras caminaba por las calles de Madrid, Rocío fue tajante y confirmó que, aunque en el homenaje a Rocío Jurado del pasado año sí estuvo, este año no podrá ir: "Me encantaría, pero no puedo ir", dijo, para luego revelar el verdadero motivo de su ausencia. "Tengo los exámenes y no puedo ir". Y es que, como es lógico, aunque sería un bonito detalle acudir, este año las obligaciones mandan, y Rocío prefiere quedarse en su casa estudiando para poder acabar el curso por todo lo alto.

Rocío Flores en la misa homenaje a Rocío Jurado en Chipiona en 2021 Gtres

La apertura del museo de Rocío Jurado, en boca de todos

Fue Rocío Carrasco la que hace unos días confirmó la buena noticia: el museo dedicado a su madre tendrá las puertas abiertas el próximo 1 de julio, tras 11 años de problemas burocráticos y rencillas familiares que bloqueaban su gran inauguración, y en él se podrán ver numerosas fotos y gran cantidad de trajes y objetos personales que Carrasco ha guardado durante estos años como heredera universal de la artista. Sin embargo, no para todos hay buenas noticias, porque no todos estarán invitados a la inauguración: "Todas las Campos están invitadas, son mi familia", dijo en 'Sálvame', pero preguntada por si invitará a los Mohedano, fue fulminante con una pulla: "¿La otra familia? ¿Qué familia? Mi familia es la que yo decida".

