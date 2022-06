Participar en 'Supervivientes' no es nada fácil. Desde casa se puede ver y criticar muy bien, pero como dicen todos y cada uno de los concursantes que pasan por Honduras, 'hay que estar ahí', y si si el hambre, el frío y la falta de higiene hace que todo se haga muy cuesta arriba, hay otros factores que pueden jugar muy malas pasadas: la morriña y la melancolía. Y eso es lo que le ha pasado a Desi Rodríguez, que ha tenido un momento de flaqueza en el concurso y se ha echado a llorar al vivir su peor momento.



A pesar de que Desi ha conseguido ser repescada y quedarse como 'parásito' tras el abandono de Juan Muñoz después de ser eliminada, la actriz de 'Veneno' está viviendo unos días complicados al estar sola en Playa Paraíso, y entre pescar, coger leña y escribir en su diario, Desi intenta pasar los días: "Hoy es martes y amanece lluvioso, bueno lluvioso, que me he despertado como si estuviese duchándome del aguacero que caía. Anabel y Anuar ya se fueron...", leía en voz alta, momento en el que se le entrecortaba la voz y se echaba a llorar.

Mientras a algunos como Alejandro e Ignacio la convivencia les cuesta peleas, la soledad le está pasando factura a la sevillana, que está acostumbrada a estar siempre rodeada de gente, y la soledad le escuece cada día más, pero intentaba recomponerse: "En estos momentos me acuerdo de mi padre. De lo orgulloso que se estará sintiendo desde arriba. Me acuerdo de mi tata, por su puesto de Luciano (su marido)…". "Me encuentro aburrida, sola y triste. Ya no llueve, pero el aire trae desolación. Paciencia es lo que me sobre para aguantar esto", añadía.

La ex gran hermana ha recibido la visita de su chico, que le comunicó en persona que era la repescada tras la marcha de Juan, noticia que celebró, pero a ella le importó mucho más que su marido estuviera allí a su lado, porque fue un chute de energía que le hacía mucha falta.

