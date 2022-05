¿Está Anabel Pantoja empezando a tener sentimientos reales por Yulen Pereira en 'Supervivientes'? La colaboradora y sobrina de Isabel Pantoja ha creado un fuerte vínculo con el esgrimista y, aunque ella se cierra en banda a aclarar qué es lo que siente por él, parece que finalmente, y poco a poco, va saliendo la verdad a la luz. "Él es mi mitad aquí", ha llegado a decir, no una sino dos veces en el concurso. Tanto se ha derrumbado con la reorganización de los grupos, que han tenido que organizar un reencuentro entre Anabel y Julen para que ésta se tranquilizase un poco (y la reacción de Omar Sánchez no se hizo esperar).

Lo que Yulen y Anabel tienen en Honduras es un 'ni contigo ni sin ti' de manual, y ya se lo dijo Kiko Matamoros claramente al deportista cuando éste expresó sus sentimientos por Anabel: la joven tiene una historia inacabada con su ex y, hasta que eso no acabe, él va a cumplir el papel de 'parche'. Sin embargo, Anabel parece querer jugar a dos bandas: echa mucho de menos a Omar, y lo ha dicho en alguna ocasión, pero también parece estar expectante a ver qué pasa con Yulen, y no ha ocultado sus celos cuando ha visto que Mariana y él duermen juntos. "Pensaba que te habías olvidado de mí", le llegó a decir a su compañero cuando pudieron volver a verse. ¿Y lo peor? Que sus compañeros Kiko y Marta Peñate le han dicho a Anabel que Yulen y Mariana Rodríguez duermen abrazados, algo que los dos concursantes han negado por activa y por pasiva.

Además, cabe destacar un pequeño detalle que parece estar olvidándosele a todo el mundo: Mariana no ha mostrado ningún tipo de sentimiento más allá de la amistad con Yulen, así que los celos de Anabel serían totalmente infundados, porque además Mariana tiene novio: el deportista de kitesurf Gianmaria Coccoluto.

Así reaccionó Anabel a la "nueva relación" de Omar en España

Todos sabemos que Jorge Javier Vázquez es un bromista de cuidado, y a veces se le va un poco la mano. De hecho, hace unos días, durante las nominaciones, el presentador le jugaba una mala pasada a la colaboradora: "Anabel, quiero contarte algo pero no quiero que pierdas los papeles". "Se trata de una mujer", decía el presentador, mientras a la joven se le iba descomponiendo la cara. "Una mujer de España, una mujer ha conseguido lo que tú temías, ha conseguido su propósito". La mente de la sevillana ya volaba a kilómetros de altura. Quería saber si tenía algo que ver con su situación sentimental, y Jorge Javier asentía. "Pues enhorabuena, que sean felices y que coman perdices". "Pero bueno, se merece lo mejor. Me refiero a él. Pero una pena", añadía justo antes de quitarse los cascos y salir del plano corriendo.

Anabel sólo volvía cuando Jorge Javier conseguía, con ayuda de Marta Peñate, que volviera para explicarle que todo había sido una broma: "Anabel, estamos hablando de una mujer que a ti te afecta en el aspecto sentimental. Se han confirmado tus presagios. Tengo que decirte, y me alegra mucho decírtelo, Anabel, que tu tía Isabel Pantoja ha triunfado en Buenos Aires con su concierto. Ha vendido todas las entradas". Acto seguido, Anabel se rompía. "Muchas gracias, pero no me pegues más sustos de mierda, tío".

