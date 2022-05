Desi Rodríguez podrá continuar en Honduras tras ser repescada. La superviviente no pudo evitar derrumbarse al saber que era la nueva expulsada del concurso después de que la audiencia decidiese que fuese Juan Muñoz la persona que continuase en el palafito como parásito. Sin embargo, el humorista no pudo más y puso de manifiesto su deseo de abandonar de manera voluntaria 'Supervivientes'. Una decisión que sorprendió a sus compañeros y que permitió que el público tuviese la oportunidad de decidir si querían que Desi ocupase su lugar.

A pesar de que ella en un primer momento estaba muy decidida a quedarse, asegurando que todavía tenía mucho que dar en Honduras, los instantes antes de saber si sería repescada ha mostrado sus dudas sobre estar sola en el palafito. "Si me voy, voy a poder comer por fin y ducharme. Si tengo que volver con mis compañeros sería la persona más feliz del mundo. Sin embargo, quedarme aquí 3 o 4 días… acabaría loca", ha indicado mostrando cierta reticencia a esa opción.

Finalmente, Carlos Sobera le ha informado de que la audiencia había decidido que fuese repescada. "Me lo esperaba nada más que por verme aquí sola", ha confesado dejando claro que, si el público lo había decidido intentaría sacar fuerzas para continuar. Para darle ánimos ha contado con una nueva visita de su pareja, Luciano, que se ha mostrado muy feliz al saber que ella continuará en esta aventura. "Ojalá que dure muchísimo porque se lo merece y tiene muchas ganas".

Por su parte, ella ha confesado tener muchas ganas de pasar la noche con él y es que por lo visto no ha pasado un buen día sola en el palafito. "Yo me meto con mi marido en la letrina", ha desvelado asegurando que quería aprovechar al máximo el tiempo que estuviesen juntos.

De esta forma, tras las acusaciones de tongo a 'Supervivientes 2022' tras la expulsión de Desi, la concursante tendrá la oportunidad de continuar al menos unos días más permaneciendo sola en el palafito.

