Ivonne Reyes y Pepe Navarro han coincidido en el mismo lugar y a la misma hora seis años después. La colaboradora televisiva y el periodista, que llevan años enfrentados por la paternidad de su hijo, llegaban a primera hora de este 2 de junio al jugado de Violencia de Genéro de Madrid para comparecer ante el juez tras admitirse a trámite la demanda de ella contra el presentador por amenazas y acoso.



Vestida de negro, con mascarilla y el semblante serio, la presentadora llegaba al juzgado en compañía de su abogada. Ivonne reconocía estar "nerviosa" pero a la vez contenta de que la demanda se haya admitido a trámite y de que, por fin, la vayan a escuchar. Además de aportar la grabación de la llamada que Pepe Navarro hizo a 'Viva la vida', también ha llevado todas las copias de las denuncias que ha interpuesto ante l apolicía en las últimas dos décadas, así como los tratamientos con psicólogos forenses especialistas.



Gtres

Por su parte, Pepe Navarro también llegaba junto a su letrado. Más tranquilo que Ivonne, declaraba a la prensa: "Aquí está el circo, es lo que le gusta a esta chica". Y ha remarcado que espera que a Ivonne "se le quite el miedo".

Gtres

Aunque han estado en la misma sala, la colaboradora televisiva reconocía que había pedido un biombo para no tener que ver frente a frente al presentador.



A mediados de abril, Ivonne acudió al programa 'Viva la vida' para hablar sobre la paternidad de su hijo pero momentos antes comenzar la entrevista, Pepe Navarro llamó por teléfono. "Sinvergüenza. Sabes perfectamente que el hijo no es mío. Atrévete a decir el nombre del padre. Llevas toda tu vida engañando a tu hijo. Tienes un morro que te lo pisas", le dijo él. Ella le contestó tras entrar en plató, que llevaba años sintiéndose "acosada" por el presentador y que "Alejandro no tiene dudas, yo no tengo dudas y Pepe tampoco, esto es una pantomima. Horas después de este 'enfrentamiento', la venezola reveló que había acudido a una comisaría de policía para poner una denuncia porque vio algunas cosas que le hicieron tener miedo, como que un coche la siguiese a casa. Ivonne también aclaró que no era la primera vez que denunciaba a Pepe Navarro.

Pepe Navarro e Ivonne Reyes llevan más de dos décadas inmersos en una batalla legal. El pasado marzo, la abogada de la venezolana, Sonia Gea, hablaba en 'El programa de Ana Rosa' sobre la paternidad del hijo de Ivonne. "No podemos entender por qué sigue dándole vueltas al asunto si la sentencia es firme (...). No hay ninguna prueba que demuestre que Alejandro no es hijo de Pepe Navarro. Es un hecho juzgado y no se puede volver a juzgar", declaraba la abogada y añadía que el presentador debería a Ivonne más de 28.000 euros en concepto de impago de la manutención. El juez otorgó a Pepe Navarro su paternidad legal en 2012, tras negarse este a someterse a las pruebas de ADN en repetidas ocasiones.

