Parece que últimamente todo le pasa a Fani Carbajo, y no sólo cosas buenas, como lo de quedarse embarazada o celebrar su boda, sino también cosas malas y problemas varios: si hace unos días se quedaba tirada con el coche en plena despedida de soltera, ahora ha anunciado una mala noticia que le afecta directamente a ella y a su bolsillo: debe cerrar su negocio. Hace tiempo, Fani anunció con mucha ilusión que abría un local de copas llamado New Tentación, pero ahora se ha visto obligada a echar la persiana de forma permanente. ¿Qué problema ha tenido?

Según ha contado la propia Fani en su canal de mtmad, aunque tiene clientes habituales y le gustaba mucho el sitio, ha habido dos factores que le han hecho tomar la decisión: el hecho de no tener terraza les hacía perder clientela en verano, y el segundo, y más importante: "Hemos tenido muchos problemas con el dueño (del local). No quiero seguir manteniendo ningún tipo de relación con este señor. No nos hemos sentido bien tratados por él", ha contado tajante.

Sin embargo, Fani tiene ya un plan que le va a permitir seguir teniendo su negocio, aunque ahora se lo llevará mucho más cerca de su casa, a Arroyomolinos (Madrid): "Queríamos un local que valga tanto para verano como para invierno... y lo hemos encontrado. Todas las estrellas se han alineado. Es un localazo. En cuanto pueda, os lo enseño. Tiene dos plantas, dos terrazas (una por delante y otra por detrás)... y queremos que sea igual que este, aunque con cositas nuevas, porque es más grande, pero vamos a pagar menos".

Fani también ha querido tranquilizar a todos, y especialmente a la gente que trabaja con ella, porque piensa llevarse a todo el equipo al local nuevo: "Somos una gran familia. De hecho, todos ellos vienen a mi boda", ha recalcado sobre el buen rollo que se respira en su empresa. ¡Deseando estamos de ver el local nuevo!

