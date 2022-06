Rosario Mohedano declina la invitación de Rocío Carrasco para un homenaje

Parece que la relación entre Rosario Mohedano y Rocío Carrasco no es tan idílica como han intentado mostrar. La hija de Rocío Jurado cuenta con muy pocos apoyos familiares, y ahora que se va a abrir el Museo de la artista en Chipiona, parece que el resto del clan está algo molesto con la empresaria. Todos se alegran de qué se abra, porque es algo que a la intérprete le haría mucha ilusión, pero reconocen a los medios de comunicación que no irían si Rocío Carrasco les invitase.

¿Iría Chayo Mohedano a la inauguración del museo? La hija de Rosa Benito se ha visto obligada a decirle 'no' a su prima. La cantante ha emitido un comunicado en su cuenta de Twitter en dónde explica los detalles sobre el rechazo a un acto muy especial en conmemoración a Rocío Jurado.: "He tenido que declinar la invitación del alcalde de Chipiona y de mi prima Rocío a ser la exaltadora de mi tía Rocío", comenzaba.

Twitter

La cantante reconoce que la propuesta le ha hecho mucha ilusión, pero la habría rechazado por un tema de organización. "Según ellos, nadie mejor que yo... y lo agradezco, pero tengo mucho trabajo y no hay tiempo para preparar algo como ella se merece para el 22 de agosto. El año que viene será", concluía Chayo.

¿Será verdad o simplemente es una excusa para no hacerle un feo a sus padre y al resto de la familia? Se desconoce lo que piensa Rocío Carrasco de este rechazo, quizás lo desvele en 'Sálvame' o cuando comience el documental 'En el nombre de Rocío'.

