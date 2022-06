El fiscal que lleva el caso de Luis Lorenzo ha pedido una tercera autopsia para la tía de la mujer del actor. Isabel, que así se llamaba la fallecida, tras un análisis toxicológico se revela que la mujer tenía metales pesados en su cuerpo. Ahora se ha vuelto a pedir esta tercera autopsia para aclarar si la intoxicación fue prolongada o si sucedió en los momentos previos a su muerte. En la segunda autopsia, los forenses no encontraron restos de metales "ni en el hígado ni en el pelo", por lo que se cree que la ingesta de cadmio y manganeso podría haberse suministrado solo en los días previos a su muerte.

En la segunda autopsia, los forenses revelaron que la fallecida había sufrido "una intoxicación aguda por metales pesados, cadmio y manganeso, con una concentración de cadmio que es más de 200 veces superior al límite considerado normal y con una concentración de manganeso es 20 veces superior al límite normal". El fiscal también ha pedido a la jueza encargada del caso que se tome declaración a los médicos que atendieron a Isabel en los meses previos a su muerte.

Gtres

El representante del Ministerio Fiscal también le habría pedido a la jueza que le tomase declaraciones al notario que le permitió a Arantxa Palomino y Luis Lorenzo acceder a las cuentas de la familiar.

Los investigadores del Grupo de Homicidios de la Guardia Civil comenzaron a sospechar de la pareja al ver que durante el tiempo que Isabel permaneció en su casa gastó cerca de 30.000 euros, una cifra mucho más elevada a lo que solían ser sus gastos. Además, también han visto que unos meses antes de su muerte la mujer hizo su testamento, dejando sus bienes a su sobrina.

