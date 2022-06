Olga Moreno presume en bikini del resultado de su lipoescultura. DIEZ MINUTOS te trae EN EXCLUSIVA las primeras fotos de la ex de Ant0nio David Flores disfrutando de un día de playa en Málaga tras la operación estética a la que se sometió hace unas semanas. El pasado marzo, la ganadora de 'Supervivientes 2021' y Rocío Flores se sometían a sendas lipoesculturas en una clínica de Madrid. Mientras la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' ha tenido una recuperación más lenta y complicada, Olga ya luce los resultados del retoque con un mini bikini negro que deja a la vista su nuevo abdomen. En el nuevo número de DIEZ MINUTOS que ya está en el kiosco podrás ver todas las fotos de Olga Moreno en bikini presumiendo de retoque. Olga Moreno y Rocío Flores, toda la verdad sobre su relación.

Olga Moreno explicó todas las claves de su operación de estética. "No quería adelgazar. Yo lo único que quería era que mi piel estuviera más lisita. La zona de la barriguita, me lo hice también en la parte interna de las piernas y la parte de los flancos", comentó en sus redes sociales revelando que se había sometido a una lipólisis asistida por radiofrecuencia, por lo que su recuperación ha sido más rápida que la de Rocío Flores.

Cada día más centrada en su nueva vida de soltera, Olga Moreno, que ha vuelto al plató de 'Supervivientes' como colaboradora y defensora de Ana Luque, aprovechó la jornada para disfrutar de la playa en Málaga en compañía de una amiga con la que pudo compartir confidencias y olvidarse de sus problemas familiares por unas horas. Con su mini bikini, la sevillana demostró que ha conseguido el objetivo de lucir una tripa lisa.

Tras su día de playa, la colaboradora de 'Supervivientes' recogió sus pertenencias y se marchó de vuelta a casa con un sencillo y favorecedor vestido en color malva con escote pronunciado que combinó con un bolso estilo capazo. La sevillana disfruta de su primer verano de soltera y, a su trabajo en Mediaset, se unen sus salidas con amigos como la que protagonizó con Marta López Álamo, la novia de Kiko Matamoros. La sevillana sigue muy unida a Rocío Flores a pesar del bache que atravesó su relación cuando Olga rompió su silencio sobre el fin de su matrimonio.

