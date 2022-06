Jorge Pérez ha sufrido una dura pérdida. El ganador de 'Supervivientes 2020' ha anunciado a través de sus redes sociales que su padre ha fallecido. Sin duda, un duro golpe para el colaborador de 'Ya es mediodía' que está pasando por una de sus semanas más duras. Hace tan solo dos días, el guardia civil se llevaba un gran susto en la carretera después de sufrir un accidente de coche por culpa de la conducción imprudente de otro vehículo que terminó sacándolo de la carretera.

Ahora, a través de sus 'stories' de Instagram, el colaborador ha desvelado a sus seguidores el nuevo varapalo que ha recibido. "Tu cuerpo descansa, pero tu alma vuela... Buen viaje papá", ha escrito junto a una imagen en la que se le puede ver cómo coge la mano de su progenitor. Unas emotivas palabras con las que el guardia civil ha querido despedirse de él sin dar más detalles sobre la causa de su fallecimiento.

Lo cierto es que Jorge Pérez, que está esperando el nacimiento de su cuarto hijo junto a Alicia Peña, siempre ha demostrado ser una persona muy familiar, dejando claro que para él lo más importante es estar con los suyos y demostrando tener una gran unión con su progenitor, por lo que para él esto ha supuesto una gran pérdida.

Ahora, justo unos días después de realizar un comunicado hablando sobre la importancia de conducir de manera prudente tras el gran susto que se llevó en carretera, el colaborador anuncia esta trágica noticia. Desde que participó en 'Supervivientes 2020', Jorge Pérez consiguió ganarse a toda la audiencia, lo que provocó que diese el salto de la guardia civil a colaborador de televisión, donde ha conseguido ganarse a todos con su alegría y su carisma.

