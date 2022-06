¿Qué nombres han barajado María Jose Campanario y Jesulín de Ubrique para su tercer hijo? El torero y su mujer ya tienen al pequeño en sus brazos que venía al mundo este martes 7 de junio cerca de las 23:00 horas. Se trata del tercer hijo del matrimonio y el cuarto del torero, que tiene una hija, Andrea, de su relación con Belén Esteban.



Desde que salió a la luz el embarazo de la odontóloga, muchos son los nombres que se han barajado. A Jesulín "se le escapó" el sexo del nuevo bebé en 'El Hormiguero' y desde ahí se ha rumoreado que este nuevo miembro de la familia podrían llevar el nombre de su abuelo paterno, fallecido en agosto de 2020. Humberto es el nombre que más se ha apostado, aunque hay otros. En concreto también ha sonado mucho el nombre de Daniel y de Hugo, ¿con cuál se habrán quedado?

antena 3

'Sálvame' se adelantaba a todo y conectaban con el reportero José Antonio León desde la puerta del hospital de Jerez de la Frontera, dónde se encuentra ingresada aún María José Campanario para dar todos los detalles sobre el nuevo bebé. El nuevo hermanito de Julia Janeiro habría pesado 3 kilos 100 gramos y habría venido al mundo por cesárea. También han desvelado el nombre del bebé y se llamaría Hugo Janeiro Campanario.

De momento, a la única que se le ha visto aparecer por el hospital es a Beatriz Trapote. La periodista llegaba acompañada por su hijo mayor, Víctor, y cargada de regalos para el recién nacido. "Es una valiente, que yo que he pasado por tres partos sé lo que es eso", comentaba sobre su cuñada.

