A Shakira y Piqué se les acabó el 'waka-amor' y ahora tienen que afrontar su futuro por separado. La pareja anunció su separación el pasado 4 de junio, tras varias semanas de rumores. Han sido 12 años de amor en los que no pasaron por el altar (al parecer, porque ella no quería) y del que nacieron sus dos hijos, Sasha y Milan. Los pequeños se han convertido en la prioridad de ambos en estos momentos e intentarán hacer todo lo que está en sus manos para que la ruptura no pase factura a sus hijos. Prueba de ello es que horas después de emitir el comunicado de su separación, la expareja reaparecía en la República Checa con sus hijos, donde el pequeño participaba en un torneo de béisbol. Eso sí, Shakira y Piqué no estuvieron juntos y llegaron y se fueron del evento deportivo por separado. Posteriormente también se les ha visto con los pequeños, ella con Milan y él con Shasha.

La cantante siempre ha dicho que sus hijos son su prioridad y así lo está demostrando. A primera hora de este 9 de junio, la cantante les llevaba al colegio. Shakira llegaba con gesto serio, cubriendo sus ojos con unas enormes gafas de sol y sin querer hacer declaraciones.

Los rumores sobre el futuro de la expareja no han cesado. Muchos medios apuntan a la intención de la cantante de instalar su residencia a Miami, donde tiene una espectacular mansión. Shakira tiene proyectos en Latinoamérica y Estados Unidos, así que Miami sería un destino perfecto. La intención de la artista sería que sus hijos se fuesen con ella pero para que fuese posible, ella y Piqué tendrán que llegar a un acuerdo amistoso para establecer un régimen de visitas 'ac hoc'. O bien que el juez determine la custodia de los pequeños.

Además de enfrentarse a este duro proceso de separación, Shakira también tiene está centrada en los cuidados de su padre, que ha sido dado de alta tras sufrir una caída. La cantante estaba tan feliz que compartió la noticia con sus seguidores. "Con mi papá de alta, ya en casa y en el camino ascendente, ayudándole con su estimulación cognitiva después del traumatismo. Gracias a todos por arroparnos con su inmenso cariño", escribía la cantante.

Por su parte, Piqué ya hace vida de soltero. Hace unos días se le vio en la céntrica discoteca de Barcelona con unos amigos. Según su entorno, hace tres meses que el futbolista abandonó el domicilio familiar y se mudó a su ático de soltero. Desde entonces han sobrevolado los rumores de una posible infidelidad por parte del futbolista y la negativa de Shakira a anunciar su separación. Tras el revuelo generado, el futbolista quiere mantenerse en un segundo plano y habría tomado la decisión de no acudir a la boda de su compañero de equipo, Jordi Alba, y Romarey Ventura, que tendrá luegar el 17 de junio en El Viso del Alcor (Sevilla).



