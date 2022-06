Era la imagen más buscada, ¿dónde se encuentra la pareja? Tras emitir el comunicado en el que confirmaban el fin de su relación, Shakira y Piqué han reaparecido juntos tras anunciar su separación. Lo han hecho por un motivo de peso, por el bien de su hijo mayor que disputaba un campeonato en el país europeo que les ha hecho viajar en familia. Era la hermana de la cantante colombiana quien daba la pista de que Shakira había puesto tierra de por medio tras su separación. Y aunque en un primer momento todas las miradas se fijaron en Miami, este domingo en 'Socialité' Laura Fa ha aportado nuevos datos y ha desvelado que tanto Shakira como Piqué se encuentran en República Checa en compañía de sus dos hijos, lugar donde el pequeño Milan disputa un torneo de fútbol.

Gracias a Laura Fa y a sus compañeras de equipo hemos podido ver en primicia las primeras imágenes de la pareja en el torneo del pequeño. "A Shakira se le ve tranquila, haciendo un esfuerzo por sonreír y por mostrarse simpática con las personas que se acercan a ella, Piqué sin embargo está más cabizbajo", eran las palabras con las que se ha descrito las primeras imágenes de la pareja tras anunciar la separación.

Aunque han viajado juntos, en ningún momento se ha podido captar a la pareja cerca. De hecho, se han situado en lugares muy lejanos en las gradas mientras veían el partido que disputaba su hijo.

Tú a Barcelona, yo a Maldivas

Laura Fa también ha contado que será Shakira la que vuelva a Barcelona con sus hijos para terminar el curso de los pequeños mientras Piqué planea un viaje con amigos a Maldivas: "Según las informaciones que me llegan Piqué, en cuanto vuelva a España, planea irse a Maldivas, lo que no sé es si irá con su nueva novia, la azafata de 22 años con la que está ilusionado".

