Patricia Cerezo está muy feliz al saber que comenzará una nueva aventura profesional. La ex mujer de Ramón García parece estar viviendo un gran momento tanto personal como profesional, y es que tras confirmar que ha vuelto a encontrar el amor después de divorciarse del presentador, ahora se conoce que ha decidido dar el salto a la televisión después de haber estado un tiempo alejada del foco mediático. Una nueva faceta laboral en la que, al parecer, estaba deseando poder embarcarse.

Según han desvelado desde 'El Español', Patricia Cerezo estará en el programa 'Juntos' que se emite en 'Telemadrid'. Ella es periodista y al parecer siempre se ha sentido muy atraída por este medio de comunicación. A través de este medio también han explicado que su colaboración no será diaria, de momento, y que ella estará presente en el apartado social.

Getty Images

Sin duda, un nuevo reto profesional que espera que tan solo sea el inicio de una larga carrera televisiva. Alguien cercano a Patricia Cerezo ha desvelado al medio anteriormente citado cómo se ha tomado Ramón García esta nueva aventura profesional a la que se enfrenta su ex pareja. Al parecer, según han explicado, ella no dudó en pedirle consejo, y es que Ramón García cuenta con una larga trayectoria en este medio. "Quedó sorprendido, pero Ramón siempre ha animado a Patricia a hacer cosas en televisión. La ve una mujer muy válida y con mucho potencial", han confesado

De esta forma parece que, pese a su ruptura, Ramón García no ha dudado en darle todo su apoyo y algún que otro consejo para que afronte esta aventura profesional de la mejor forma posible. Un gesto con el que demuestran el gran cariño y la buena relación que siguen manteniendo con su ex mujer y madre de sus dos hijas, como demostró el presentador enviándole un mensaje en las últimas Campanadas.

