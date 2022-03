Patricia Cerezo habla de su relación con su ex, Ramón García. El pasado julio, la pareja confirmaba que había decidido tomar caminos separados tras 24 años de matrimonio y dos hijas en común. Su relación es muy cordial y les hemos podido ver compartir momentos en familia como la puesta de largo de su hija Natalia el pasado 9 de septiembre. El pasado fin de semana, Patricia Cerezo, ha acudido a dos eventos públicos: el estreno de la obra 'La gran depresión' de su buena amiga, Nuria Roca, y a la Madrid Mercedes-Benz Fashion Week 2022 donde disfrutó del desfile de Fernando Claro y tomó buena nota de las últimas tendencias.

Patricia, que el pasado verano hizo el Camino de Santiago, acudió al desfile muy bien acompañada por su chico, Kiko, y sus amigas aunque no quiso hablar mucho de él. "Yo estoy bien acompañada siempre y con mis amigas también. Estoy tranquila y la vida hay que tomarla como viene, la familia bien, mis hijas bien y yo bien, tranquila", explica. El día anterior, en el teatro, si que había dado más detalles de su nueva relación. "Estoy bien acompañada, estoy tranquila y estoy feliz. La palabra tranquilidad y serenidad me define bastante" y habló de sus cualidades. "Es una excelente persona, yo le adoro, es un profesional estupendo, un buen amigo, un buen compañero" aunque reconoce que no le gusta hablar de su nueva relación porque prefiere mantener un perfil bajo.

Gtres

En el vídeo de la parte superior, Patricia Cerezo habla de su ex, Ramón García, con quien mantiene una excelente relación a pesar de su separación, como demostró el presentador enviándole un mensaje en las últimas Campanadas, y desvela la naturalidad con la que lo han llevado. "De puertas para adentro también, el respeto y el cariño siempre, a Ramón le quiero mucho. Las niñas que ya no son tan peques, 18 y 15, son lo más importante", contó. "Somos amigos y familia. Tenemos una relación diaria", añadió.

En el estreno en Madrid de 'La gran depresión', la obra de teatro de su buena amiga, Nuria Roca y Antonio San Juan, Patricia quiso recalcar la importancia de cuidar de la salud mental. "Cada vez tiene que haber más cobertura no solo por la pandemia o el conflicto de Ucrania sino por el día a día, todos tenemos nuestras subidas y nuestras bajadas y es muy delicado. Yo voy a terapia todas las semanas. Las amigas son la terapia del alma pero la psicología es un apoyo objetivo y se lo recomiendo a todo el mundo", dice. Patricia también habló de Ana Obregón a la que adora y que tiene nuevo proyecto: una serie de televisión sobre su vida. "Yo a Ana la adoro, me alegro de todo lo bueno está siendo muy valiente... Yo la conozco desde hace más de 20 años y Ana es pura vida y está haciendo de tripas corazón. Ella es energía pura, está volando y tenemos que apoyarla mucho".

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io