Melani Olivares se ha llevado un gran disgusto, y es que ¡le han robado el coche! La actriz ha contado a través de sus redes sociales el susto que vivió hace sólo unas horas, cuando llegó a un céntrico parking de Madrid en el que tenía aparcado su automóvil, y al llegar a recogerlo vio que no estaba. Por más vueltas que dio, para asegurarse, no consiguió encontrarlo por ningún sitio, así que, entre triste y enfadada, ha tenido que ir a la comisaría de la Policía para denunciar los hechos y esperar lo mejor, aunque espera que no tarden demasiado gracias a las cámaras de seguridad.

La propia Melani ha querido compartir todos los detalles entre sus 250.000 seguidores de Instagram y los casi 180.000 de Twitter: se trata de un 4x4 de la marca BMW, modelo X3, de color negro y, por si alguien lo identificara, ha compartido la matrícula del mismo: 7014JDZ. Lo peor ya no ha sido el susto, sino el marrón económico con el que se queda aunque fuera un coche de segunda mano: "Todavía lo estoy pagando", ha dicho casi echándose a llorar, y es que Melani viene de pasar unos meses muy malos en temas financieros, y no fue hasta principios de este año cuando empezó a recuperarse un poco: "estoy empezando a respirar, la cosa se está empezando a mover mucho pero estamos en una situación jodida", dijo en una entrevista en Sábado Deluxe, donde confesó que varios amigos suyos también actores, como Willy Toledo o Carmen Machi, le han tenido que echar una mano dejándole dinero para ir tirando.

Melani ha recibido ya el apoyo de muchos compañeros de profesión, como Mar Saura, Loles León, Amor Romeira o Raquel Sánchez Silva, que esperan que lo encuentre pronto, tal y como le han hecho saber a través de los comentarios de Instagram.

Me han robado el coche en el parquin de Pedro Zerolo.Está denunciado en @policia matrícula:7014 JDZ. BMW negro X3. De 2ª mano y sin acabar de pagar. Cualquier ayuda es mucha. 🙏🏻😫 pic.twitter.com/IjortEbM8g — Melani Olivares (@MelaniOlivaresM) June 7, 2022

La mayoría de sus seguidores también le han deseado mucha suerte en este mal trago y esperan, como ella, que lo encuentre cuanto antes, aunque tampoco han faltado los más agoreros que le han dicho que se vaya olvidando de verlo más, y que probablemente esté ya en otro país o despiezado. Unos mensajes que, sin duda, y en estos momentos, son los que menos necesita. Desde aquí le mandamos mucho ánimo y, sin duda, mucha suerte en la recuperación de su coche.

