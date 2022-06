La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso que puso Joaquín Sabina contra una liquidación de 2,5 millones por no declarar correctamente sus derechos de autor durante tres años. Los magistrados de la Sala de lo Contencioso de la AN han dado la razón a la Agencia Tributaria frente al recurso judicial del maestro de Úbeda, que ya había reclamado sin éxito por vía administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Central. En 2019 el cantante perdió otros pleitos contra Hacienda, por lo que se podría decir que el intérprete lleva años metido en una larga batalla judicial que comenzó en 2014.

El conocidísimo cantante era socio, junto a algunos familiares, de algunas empresas: 'Ultramarinos Finos', 'Relatores' y 'El Pan de Mis Niñas', eran las tres empresas con las que gestionaba sus derechos de autor. Durante los tres años que ha estado estudiado la inspección tributaria, esas tres compañías generaron más de 12 millones de euros en ingresos de explotación: "Todos estos ingresos tienen una relación directa con el demandante, ya sea por servicios facturados o por cobro de derechos de autor (cedidos por el demandante a la sociedad), con las actividades profesionales en las que la intervención" de Sabina "constituía el elemento esencial y personalísimo de la prestación del servicio correspondiente (realización de galas, royalties, ventas nacionales de discos, colaboraciones en prensa, etc.)", dice la investigación.

Gtres

En todo momento, el cantante aseguró no tener ninguna relación con estas sociedades. Los magistrados de la Audiencia Nacional consideran "inverosímil" ese argumento del artista y que determinaron que tuvo una tributación inferior a la que le correspondía por aplicación del valor normal de mercado.

