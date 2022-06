La vida de Kiko Rivera es un no parar de desgracias: a la mala relación con su familia se sumó hace unos días su positivo en covid, y ahora que se ha recuperado ha recibido otro mazazo: un amigo ha desaparecido. Se trata, según ha contado él mismo a través de su cuenta de Instagram, del abuelo de una amiga que vive en un pueblo de Alicante, Elda, y del que no se sabe nada desde hace varios días desde que salió de su residencia: "He recibido la llamada de mi amiga y compañera Shakira Martínez. Su abuelo, Mariano Martínez Cortés, de 59 años, sufre demencia senil y lleva cuatro días desaparecido. La familia está en Elda, en Alicante. Es la manera que tengo de ayudar. Están desesperados", escribió.

La propia familia de la cantante también está muy preocupada, y la artista, que ganó el premio Odeón en la categoría de mejor artista revelación flamenca, ha querido utilizar su gran plataforma en las redes sociales para ayudar con la investigación policial y encontrar a su abuelo, dando todos los detalles posibles: "Iba vestido con camiseta de manga corta beige, pantalón corto por la rodillas beige y unas chanclas azul marino con rayas blancas".

"Tiene dificultad al andar, la mirada perdida casi siempre hacia el suelo, se encuentra muy desorientado y no suele gesticular palabra, aunque si lo hace habla susurrando. La última vez que se le vio fue a las 16:00 de la tarde el día lunes 6 cerca de su residencia en la Plaza Simón Bolívar, Puede estar en su propio pueblo o alrededores", añadía, para después informar de que, junto a la Policía, se iba a hacer una quedada para peinar la zona y alrededores.

Los seguidores de Shakira le han enviado mucho ánimo para que ese calvario termine cuanto antes y que su abuelo aparezca lo más pronto posible. Incluso, algunos han ayudado a la investigación según le han hecho saber: "Pronto volverá a estar en casa. Ánimo a toda la familia Martínez y mucha fuerza", "Le vamos a encontrar, cariño", "Espero que pronto puedas darnos buenas noticias", "Que la búsqueda no pare" o "Yo ayer estuve mirando por los campos y la zona del pabellón de Monóvar pero no vi nada, lo siento", le han hecho saber sus followers a Shakira a través de los comentarios. ¡Ánimo y suerte!

