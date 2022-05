Kiko Rivera acaba de conocer una sentencia que llevaba tiempo esperando, pero no ha sido nada alentadora, porque ahora el juez ha fallado que es culpable y ha sido condenado. El DJ podrá tener muchos éxitos en los profesional, como el aniversario por sus 10 años en la música (aunque ni siquiera los problemas de salud que está teniendo últimamente le dan tregua), y ahora en lo personal, que tampoco es un plano muy halagüeño, ha recibido la mala noticia de parte del juez: sus calumnias hacia Ramón Calderón le han salido caras.

El hijo de Isabel Pantoja, con la que ha roto todo tipo de relación en un momento en el que también tiene muchos problemas judiciales, cargó en el especial 'Cantora, la herencia envenenada' -donde por fin descubrió que pasó con la herencia de su padre- contra el abogado, que fue designado en 1987 para hacer cumplir el testamento de Francisco Rivera 'Paquirri' tras su muerte en 1984, y también para salvaguardar los derechos del propio Kiko, que por aquel entonces tenía 3 años.

Para Kiko, Ramón ha sido culpable de parte de sus males, y recordemos que cuestionó su papel en ese reparto, especialmente por los problemas que le ha dado que su madre haya sido usufructuaria de su herencia, e incluso le llamó "sinvergüenza" en pantalla. Ramón Calderón, también ex presidente del Real Madrid, le pidió a Kiko que se retractara, pero al no hacerlo decidió tomar medidas legales el pasado marzo, tras un tiempo prudencial, y ahora ha conocido la sentencia que le da la razón.

No sólo Kiko fue demandado por vulneración de su derecho al honor: también Mediaset ha caído con Kiko por la emisión de los improperios, e igualmente ha sido condenada.

El propio Ramón Calderón, al ser preguntado por la razón de esta demanda, quiso explicar que había esperado el tiempo suficiente para recibir una disculpa que nunca llegó, agotó todas las vías amistosas posibles para llegar a un acuerdo e incluso llegó a hablar con los hermanos de Kiko para evitar demandarle, algo totalmente inútil viendo que, por ejemplo, Fran Rivera ha roto por completo su relación con Kiko. Finalmente, y viendo que ninguna de las maneras podría fructificar para salvaguardar su honor, decidió llevar a Kiko ante el juez. Un varapalo para el DJ que no atraviesa precisamente su mejor momento.

