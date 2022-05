Kiko Rivera ha sufrido un nuevo contratiempo de salud. El hijo de Isabel Pantoja ha anunciado a través de sus redes sociales que ha dado positivo en coronavirus. Además, parece que está sufriendo muchos de los síntomas propios de esta enfermedad. Sin duda, un nuevo contratiempo del que intenta recuperarse en casa después de haber disfrutado de una increíble escapada junto a su mujer Irene Rosales mientras su madre triunfa encima de los escenarios en su gira por Latinoamérica.

"Comenzamos el día estupendamente. Positivo en Covid. Además, con todos los síntomas posibles. Ojú, qué malito estoy", ha escrito a través de sus 'stories' junto a una instantánea en el que se ve la prueba que se ha hecho y en la que ha salido positivo. Lo cierto es que este problema de salud se une al que ha sufrido recientemente por culpa de la gota. Además, hace un tiempo confesaba que le habían diagnosticado diabetes, lo que estaba haciendo que intentase cuidarse mucho más

Instagram

A través de un vídeo que ha compartido y en el que se le veía tumbado en el sofá, el Dj ha confesado que se encuentra "más malo que un perro". Un mensaje que ha trasmitido a sus seguidores reaparecido con la voz completamente rota, con los ojos hinchados y visiblemente cansado, mostrando lo mal que se encuentra en estos momentos.

Además, no ha dudado en desvelar todos los síntomas que está sufriendo. "Tos, fiebre, dolor de cabeza, cagalera, pesadez de cuerpo… Coge un síntoma cuando puedas Kikito", se ha dicho a sí mismo. Un contratiempo que se produce después de que tanto él como su mujer contestasen a los mensajes que Isabel Pantoja les ha estado enviando en los conciertos que ha realizado hasta ahora.

Instagram

Ahora, Kiko Rivera tendrá que permanecer unos días aislado en su casa para evitar que el resto de su familia se contagie. Sin embargo, no está solo y es que su mujer está muy pendiente de él y de su recuperación.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io