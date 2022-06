Ana María Aldón se está quedando sola. Después de su nueva polémica entrevista, la diseñadora ha sido el objetivo de sus compañeros en 'Viva la vida' quienes les están retirando el apoyo poco a poco.

Avilés era el primero en poner encima de la mesa que la guerra familiar actual que mantienen Ana María Aldón, José Ortega Cano y Gloria Camila responde a intereses puramente económicos. Unas acusaciones que Aldón le pedía que demostrara: "te digo que hay informaciones con documentación que podría demostrar que la economía familiar tiene problemas", respondía Avilés. "No hay economía familiar", explicaba Aldón defendiendo nuevamente que cada uno mantiene sus cuentas bancarias y negocios independientes.

Viva la vida

Por otro lado, Terelu defendía que Ana María no ha empezado ninguna guerra familiar, sino que "Gloria Camila no lo ha hecho bien con ella" ya que "se ha permitido decir lo que le da la gana. Ahora, si tú en una entrevista dices lo que te da la gana, lo asumes y punto, y se ha acabado", aseguraba la periodista animando a Ana María a seguir hasta el final con las declaraciones que ha dado en su última entrevista, algo que Aldón no quiere: "lo que no puedo hacer es entrar en una guerra con la hija de mi marido". "¿Entonces para qué das la entrevista?", repreguntaba Isabel Rábago y todos los compañeros puesto que ninguno entiende ya la actitud de la mujer de Ortega Cano.

Telecinco

Pero uno de los puntos que más controversia ha creado es el hecho de que Ana María respondiera a las declaraciones de Gloria Camila durante la entrevista sin haber hablado antes con ella ni tampoco haberla avisado después de que la habían preguntado por ella. "Me está quedando clarísimo que no tenéis ninguna relación", aseguraba Rábago. "No. Eso lo dices tú. Después de ocho días sin ver a mi hijo, sin hablar con él que tiene 9 años y le he parido yo, no pienso en hablar con Gloria", contestaba Ana María.

Un enfrentamiento en plató que ha dejado claro que los pocos apoyos que le quedaban a Ana María en su lucha interna en la familia se están desvaneciendo por, según todos los colaboradores, las "medias tintas". Y es que, a pesar de las declaraciones que da en las entrevistas, la diseñadora sigue siendo muy discreta en sus participaciones en los platós, dando marcha atrás en muchas ocasiones.

