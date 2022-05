Gloria Camila, muy molesta con Ana María Aldón: "Ahora me ha quedado más claro"

Parece que la relación entre Gloria Camila y Ana María Aldón está pendiente de un hilo. Tras la participación de la diseñadora en la ‘Sálvame Fashion Week’, son muchas las tiranteces que florecen en los programas donde colaboran. La joven fue la primera en opinar sobre los diseños de la gaditana como del reencuentro con su padre en el plató. Gloria Camila dijo que esos diseños no eran de su gusto porque más bien iban dirigidos a un público más mayor y que el encuentro con Ortega Cano fue muy poco cariñoso. A Ana María Aldón no le sentaron muy bien esas declaraciones y en 'Viva la vida' confesó lo que sentía hacía Gloria Camila.

"No soy ni su madre, ni su madrastra, ni su amiga. No soy una persona a la que le cuenta sus confidencias", aclaraba la gaditana y esta tarde del 30 de mayo 'Ya son las ocho' recogía estas declaraciones para que la joven opinase. La hija de Rocío Jurado y Ortega Cano se ha quedado muy sorprendida con las palabras de la mujer de su padre y madre de su hermano pequeño: "Evidentemente no es mi madre ni madrastra porque eso se pinta como algo malo. Es la mujer de mi padre. Pero considero que era mi amiga".

Telecinco



"Sí que hemos compartido confidencias, cuando ha estado mal le he apoyado, cuando ha necesitado consejo o ayuda he estado. Eso lo hace una amiga, así que yo consideraba que sí que éramos amigas aunque ella dijera que no", continuaba la joven un poco descolocada al saber que Ana María no piensa lo mismo que ella. "Ahora me ha quedado más claro", decía con retintín. "Para mí somos amigas. Si convivo contigo, como contigo, me río, me lo paso bien, salimos, entramos… Eso se llama amistad aparte de que haya buena relación y respeto".

