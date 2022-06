Después de 'Rocío contar la verdad para seguir viva', el nuevo documental de Rocío Carrasco, 'En el nombre de Rocío', será toda una bomba de relojería que está a punto de estallar. Antes de que se muestren los primeros capítulos, 'Deluxe' ha mostrado un tráiler que ya ha hecho saltar todas las alarmas puesto que no solo se menciona sino que se revela un documento que podría cambiar todo: un testamento inédito de Rocío Jurado.

El sábado por la noche el programa reveló el primer avance de lo que se ha grabado durante los últimos meses. Un documental en el que no solo estará el testimonio de Rocío Carrasco sino también el de gran parte de la familia Mohedano que no forma parte del mundo televisivo. A través de estas entrevistas, la hija de Rocío Jurado, quien destaca que "no" tiene miedo a las consecuencias de esta nueva entrega, quiere demostrar la verdad de lo que ha vivido tras el fallecimiento de la cantante, y explicar por qué no se lleva con la familia mediática.

Telecinco

Y en este primer avance de la docuserie que ya tiene fecha de estreno, la hija de Rocío Jurado ha soltado una gran bomba: "Cuando murió mi madre yo tuve que limpiar los muebles de papeles", explicaba Carrasco asegurando que, un mueble encontró un papel doblado en el que se podía leer el siguiente encabezamiento: "Testamento abierto número tal, otorgado por Doña Rocío Mohedano Jurado". Un testamento diferente al oficial: "Ahora mismo se está enterando una parte de que existe eso y otra parte, de que yo lo sé y lo tengo".

"Ella se callaba muchas cosas. Demasiadas. Pero ella pensaba que tenía que callárselas. Yo me he callado muchísimo pero ya no me callo más. Porque te calles o no te calles te van a seguir dando palos. Eso es lo que hay. Se acabó", sentencia Carrasco.

