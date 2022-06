Terelu Campos y Carmen Borrego han dejado sus diferencias atrás. Tras dos años en los que han vivido una época salpicada por los rifirrafes familiares y por la mala relación de la colaboradora de 'Sálvame' con su sobrina Alejandra Rubio, las hermanas Campos han llegado a un punto de inflexión en su relación, sobre todo por la matriarca del clan. Terelu Campos y Carmen Borrego han llegado a un pacto por María Teresa Campos. Para que de ahora en adelante le informe de todo lo que hace junto a su madre para diversos medios de comunicación, como por ejemplo la EXCLUSIVA de María Teresa Campos a Diez Minutos.

Las hermanas Campos se reunían este miércoles por la tarde y mantenían una conversación de lo más íntima en la que abordaban todas las últimas polémicas que han salpicado a su familia en los últimos años. "A mí me ha molestado esto de ti, a mí lo otro", así fue la conversación que mantuvieron sostiene la colaboradora de 'Viva la vida' y donde se pidieron disculpas.

Tuve una cena con mi hermana para hablar todo lo que ha pasado en estas últimas semanas". Pero, ¿de qué hablaron concretamente? Terelu lo aclara: "Del cuidado con mi madre, de determinadas cosa que debemos hacer... fue una conversación de lo más normal", asegura. "Debemos hacer esto para que mamá esté más contenta, esté más feliz, los niños se deben implicar algo más…", añade la colaboradora.

Y es que, Terelu tiene claro que su hermana Carmen Borrego jamás ha hecho nada con mala intención. "Mi hermana hace un curro increíble, que no está pagado, porque no recibe ni un duro de las gestiones que hace, ni nada", ha sentenciado la hija de María Teresa Campos.

