Terelu Campos estalla contra sus compañeros de 'Sálvame' por 'culpa' de su hija. Alejandra Rubio habló sobre la boda de su primo, el hijo de Carmen Borrego asegurando que su tía no había disfrutado del enlace. En el magazine de Telecinco los colaboradores afirman que sus palabras no han beneficiado a su tía y que solo aumentaban las especulaciones sobre la mala relación entre las hijas de la veterana presentadora. María Teresa Campos cumple 80 años: repasamos su vida.

En el vídeo de la parte superior, repasamos las palabras de Terelu Campos contra sus compañeros después de que estos cargaran contra Alejandra Rubio. La hija de María Teresa Campos, que enseñó la ropa interior que llevó en la boda de su sobrino, se sintió atacada por las palabras de los colaboradores del programa de Telecinco y ha hablado alto y claro. "Yo no estoy aquí para defender a mi hija, para eso me voy al puto pasillo", aseguraba enfadada.

"No me parece un comentario acertado, no porque no lo piense, sino porque no nos conviene" afirmaba sobre las palabras de Alejandra Rubio 'tirándole' un poco de las orejas pero dejando claro que ella piensa lo mismo. "Estoy de las mejores formas con todo el mundo, pero mi paciencia tiene un límite. Yo no estoy aquí para tener que sacar la espada y las pistolas, ¡¿pero qué co... es esto?! Como si mi hija hubiera dicho algo grave, ¡por el amor de Dios! Dijo que Carmen se enfadó, y se enfadó porque estaba desbordada porque no podía controlar a todo el mundo y todo le caía encima, todos le escribían para decirle que se estaban filtrando cosas, es normal que se enfadara, que se agobiara, pero fue solo al principio. ¿Qué mi hermana disfrutó de la boda? Como la que más, como lo hicimos todos porque vimos a los novios felices", contó. Terelu Campos y Carmen Borrego, así es su relación

