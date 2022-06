Raquel Bollo ha comenzado la tarde de domingo en 'Viva la vida' sentada en una silla distinta a la de sus compañeros. Algo que ha llamado la atención de todos sus compañeros y ha hecho que la presentadora del programa, Emma García tuviese curiosidad por conocer el motivo que ha llevado a su compañero a sentarse en un asiento en el que se encontraba más incorporada que de costumbre. Una imagen que nos ha recordado a Rocío Flores tras su último retoque estético. Raquel Bollo ha desvelado que se ha sometido a una liposucción. Fue el pasado martes cuando decidió pasar por quirófano para quitarse ese complejo.



La gran amiga de Isabel Pantoja ha comentado a Emma que, desde hace años, debido a los embarazo, Raquel Bollo sentía cierto complejo por la flacidez de su abdomen: "Yo siempre tengo cinco kilitos de más o de menos, pero es algo que yo sé controlar con vida sana y con ejercicio. Sin embargo tenía complejo con la zona de la barriga y los brazos, me veía brazos de madre, bueno ahora más bien de abuela, que soy abuela. Siempre intentaba taparlos con mangas".

Raquel ha explicado que se ha sometido a una Lipovaser, una técnica que elimina la grasa de las zonas en las que el paciente la tenga localizada, en el caso de Raquel en el abdomen y los brazos. "Por un motivo o por otro siempre lo retrasaba, pero finalmente me he animado este martes a someterme a este cambio", ha explicado Raquel. El mismo retoque estético al que se ha sometido Rocío Flores y Olga Moreno hace menos de tres meses.



Aunque hace solo tres días que Raquel pasó por quirófano, la colaboradora se siente fuerte y recuperándose correctamente: "Es algo que quería hacer desde hace mucho tiempo, estoy muy contenta".

Raquel cuenta que siempre que te sometes a una operación, hay que hacerlo con personas que tengas conocimiento. "Puedo tener críticas o no, pero es algo que llevaba queriendo hacer un tiempo. Tenía complejo".

