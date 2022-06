Alba Carrillo confiesa "sentirse insegura" con su cuerpo

El calor ha venido para quedarse y mientras algunos famosos ya disfrutan de sus vacaciones en la playa, algunos siguen con sus proyectos laborales y asándose de calor. Es el caso de Alba Carrillo, que este lunes 13 de junio acudía al 'Fresh' de 'Ya es mediodía' con un calor sofocante. Las temperaturas están muy altas en todo el país y los ciudadanos que no pueden disfrutar aún de las vacaciones, optan por las piscinas para aguantar este horrible calor. Tanto para ir a la costa como para darse un chapuzón en la piscina, muchos no se sienten 100% a gusto con sus cuerpos. En concreto, según un estudio realizado, al 82% de los españoles no les gusta su cuerpo y les incomoda desnudarse en público.

La modelo le confesaba a sus compañeros que ella tampoco se siente a gusto con su cuerpo, aunque muchos no lo crean. Los años pasan para todos y los cuerpos cambian. Alba Carrillo está pasando por un momento en el que su cuerpo ha mostrado algún que otro cambio, de hecho se ha especulado que la colaboradora podría estar embarazada. "Me está diciendo que estoy preñada. Lo niego tajantemente", comentaba Alba dando explicaciones: "Llevo un corsé que es divino", decía Alba mostrando a cámara su prominente escote.

Telecinco

"En bikini me siento insegura", reconocía sinceramente la modelo. Sus compañeros no daban crédito, pero ella insistía: "Para ver veas cómo están las cabezas". Los primeros días de sol son duros para todos, pero en cuanto se tiene la oportunidad de broncearse un poco, la cosa cambia.

Lo importante para mantenerse bien es llevar una dieta equilibrada, beber mucha agua y hacer ejercicio. Todos los cuerpos son válidos y la estética es lo que menos nos debería importar, pero sí fijarnos bien en nuestra salud.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io