Anne Igartiburu ha dejado bastante claro que no presentaría con Bertín Osborne las Campanadas. No es la primera presentadora que se niega a trabajar codo con codo con el andaluz, y es que Ana Obregón también dijo en su momento que trabajar con Bertín es bastante difícil. "Es mi forma de trabajar. Al principio era horroroso, y hasta había una presentadora de TVE, íntima amiga mía, que tenía una cláusula en su contrato de nunca trabajar conmigo", empezaba explicando Osborne en 'La Roca'. "Era Anita Obregón y decía que era imposible trabajar conmigo porque ella se aprende todo a la perfección y yo la volvía loca". ¿Piensa lo mismo Anne Igartiburu?

La presentadora visitaba 'El show de Bertín' el pasado viernes 10 de junio y, sin pelos en la lengua, la vasca le confesó al cantante por qué no daría las Campanadas con él. "Conmigo no, ¡conmigo sería una catástrofe!", afirmaba el propio Bertín, y es que ante de que dijese nada la presentadora, sabía por donde irían los tiros. "Te voy a decir por qué sería una catástrofe, amigo", comenzaba Anne.

"Tú y yo hemos hecho eventos en los que sales así: 'Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al evento no sé que'. Y hace él: 'Muy bien'. Y yo: 'Bertín, sigue'. Y él: 'Ah, no, sigue tú'... No hay guion para Bertín Osborne", contaba la vasca con tono de humor. "Sigue tú, que eres la que te lo sabes", decía él. "Es así siempre, ¿no?", añadió la colaboradora.



¿Es complicado el guión de las Campanadas? Igartiburu señaló los puntos a seguir sobre ese mítico momento de la televisión: "Carillón, cuartos y campanadas. Punto. Y feliz año". El cantante insistía en que, aunque sea fácil, él se liaría: "Anne, cada vez que sea un cuarto, dame un azote para saberlo. Yo, cuando lo quiero hacer en casa, lo hago siempre al revés. Yo no entiendo los ruidos esos, los leñazos que pegan... No ha empezado y ya voy por la cuarta uva".

