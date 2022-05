Ana Obregón ha vuelto a la televisión totalmente renovada. Justo cuando se ha cumplido el segundo aniversario de la muerte de su hijo Aless, la actriz, después de volver de un bonito viaje que llevaba aplazando cuatro años, ha hecho su aparición en el programa de Eva Soriano en TVE, 'La noche D' -por el que recientemente también ha pasado Chanel, nuestra flamante representante de Eurovisión 2022-, y a pesar de que era inevitable tratar el doloroso tema de su hijo, Ana pasó una espléndida noche de risas y buen rollo con el resto de los invitados y con la propia conductora del programa. Tanto, que hasta sacó a pasear una lengua bífida ¡que acabó en 'zasca' a Cristina Pedroche!

Si algo nos viene a la cabeza cuando hablamos de Ana Obregón, son las Campanadas, que cada Nochevieja, en los diferentes canales, se convierte en 'zona de guerra' para los presentadores, que se las tienen que ingeniar para atraer al máximo de audiencia, y preguntada sobre quiénes le parecían mejores, si los presentadores antiguos o los de hoy en día, Ana no se ha cortado un pelo al asegurar que, evidentemente, 'han cambiado las cosas', como los vestidos: "A veces enseñas más, enseñas menos...", ha dicho, haciendo referencia claramente a la presentadora que enseña "más o menos" por excelencia: Cristina Pedroche.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

No contenta con lanzar su 'zasca', y entre las risas del público que lo había pillado perfectamente, preguntaba con retintín a su compañera Isabel Gemio, otra de las invitadas y sentada a su derecha: "¿Se ha notado lo de enseñas más o enseñas menos?". ¡Menudo dardazo!

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Su hijo Aless, siempre en el recuerdo

Sin duda, la noche no podía terminar sin preguntarle a Ana cómo se encuentra después de haber vivido la experiencia más dura de su vida, y fue Isabel Gemio la que se la hizo: "¿A qué te agarras ahora?". "A nada. A intentar vivir", respondió la actriz con mucho dolor aún acumulado.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Ana Obregón (@anitaobregon): "Cuando te ocurre una tragedia así, no te agarras a nada. Te agarras a intentar vivir"#LaNocheDShows ⭕ https://t.co/lsNkRVcPqB pic.twitter.com/vsRt8iNRv7 — RTVE (@rtve) May 24, 2022

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io