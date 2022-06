Horas después de conocerse que la estrella que Penélope Cruz posee en el Paseo de la Fama de Madrid había sido destrozada, la oscarizada actriz ha reaparecido. Pero lo ha hecho totalmente ajena a este vandalimo y a kilómetros de distancia de la capital española. Como embajadora de la firma Chanel ('Pe' es la primera española en ostentar este título), la oscarizada actriz ha viajado a Nueva York para asistir a la cena organizada por la firma francesa con motivo del Festival de Cine de Tribeca.

Penélope Cruz acaparó todas las miradas a su llegada a la 5ª edición de la Cena de Artistas organizada por Chanel, que se celebró en Balthazar, el restaurante de moda de Nueva York. La mujer de Javier Bardem se decantó por un vestido largo rosa fucsia de la Maison francesa, con un tejido fluido y cómodo, perfecto para los días de verano. Llamaba la atención la tela formaba un efecto geométrico de pequeños cuadros; además tiene tirantes anchos y botones joyas; escote corazón; y bolsillos ocultos. Penélope no dejó ningún detalle al azar, combinó su vestido con un minibolso acolchado del mismo tono, también de Chanel y pedicura también color fucsia. Solo sus sandaliadas de plataformas negras rompían la monocromía de su look.

Gtres

La actriz ha sido galardonada recientemente con el Premio Nacional de Cinematografía 2022 por tener "por los éxitos cosechados en 2021, que se unen a todos los recogidos en una trayectoria excepcional". Un premio que, previsiblemente, recogerá de manos del ministro de Cultura y Deporte en el marco del Festival de San Sebastián. Este reconocimiento se suma al Oscar que ganó por 'Vicky Cristina Barcelona', el César de Honor, el Premio Donostia; y sus tres Goya.



