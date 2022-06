Elena Tablada y Chenoa han pasado de no poder verse por su pasado en común con David Bisbal a llevarse de maravilla. Hay que recordar que la diseñadora comenzó a salir con el cantante poco después de la ruptura del almeriense con su compañera de 'OT'. Pero el tiempo lo cura todo y Elena está felizmente casada con el abogado Javier Ungría y Chenoa a punto de dar el 'Sí, quiero' al médico Miguel Sánchez Encinas. Prueba de que se llevan de maravilla es la foto que ambas compartieron en sus respectivas redes sociales. Ambas coincidieron por primera vez en un acto y tal y como contó Elena, "al verla parecía que ya la conocía. La he saludado y ha sido normal. Hubo buena química y no me ha sorprendido que la hubiera".

Aunque esta nueva amistad no ha hecho que Elena esté en la selecta lista de invitados de la boda de Chenoa y Miguel, que tendrá lugar el 17 de junio en Mallorca, la diseñadora sí ha querido felicitar a la cantante por su enlace y, de paso, darle un consejo, como podrás ver en el vídeo de la parte superarior.



Elena Tablada viajó a Sevilla para la presentación de una App de bodas y allí explicó que le había sorprendido la repercusión que tuvieron sus palabras hacía Chenoa en las que decía que le caía bien y que fuese feliz. De hecho, quiso darle un consejo de cara al matrimonio.. Y añadió: "El matrimonio hay que estar todos los días trabajándolo y deseo que sea

súper feliz".

