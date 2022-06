Chenoa y Miguel Sánchez Encinas cuentan las horas para su esperada boda. Este próximo fin de semana, la pareja cumplirá su sueño de convertirse en marido y mujer en una íntima ceremonia que tendrá lugar en Mallorca, la isla que robó el corazón de la novia cuando era solo una niña y donde ha pasado tan grande momentos. Tras algunas incógnitas sobre la fecha exacta del enlace, la revista 'Hola' confirma que la boda de Chenoa y Miguel Sánchez Encinas se celebra este viernes 17 de junio en Mallorca y será una fiesta íntima a la que acudirán un reducido grupo de amigos y familias. Precisamente la lista de invitados, de la que han quedado fuera sus compañeras de 'Operación Triunfo' como Rosa López o Nuria Fergó, ha hecho correr ríos de tinta.

Días antes de viajar a Mallorca para cerrar los preparativos de su enlace, Chenoa aclaró por qué había reducido la lista de invitados que no llegará al centenar. "Yo ya conté que íbamos a hacer una cenita aparte. Hay mucha gente que no va a poder venir y yo lo siento pero esto ya no es cosa mía, las cosas mandan y la seguridad de los que son mayores", aseguró.

Polémicas aparte, Chenoa, que se ha puesto a punto para el enlace, ya lo tiene todo preparado para celebrar su boda que estaba prevista para el 14 de junio de 2020 en Madrid y tuvo que cancelarla por el coronavirus. Ahora, dos años después, cumplirá su sueño de formalizar su relación con el urólogo Miguel Sánchez Encinas pero la prudencia le ha hecho cambiar una gran fiesta por algo más íntimo e incluso ha decidido cambiar la ubicación prevista llevando su enlace a su querida Mallorca. Chenoa confía en Hannibal Laguna para su boda y éste ha sido el creador del vestido de la ceremonia y ya se sabe que la novia lucirá otros modelos durante la fiesta aunque no ha trascendido de qué diseñadores. Si la cantante continúa con sus planes iniciales que ella misma reveló cuando preparaba su boda en 2020, llegará al altar con la canción 'She' de Elvis Costello y que sonaba en la película 'Notting Hill'.

A pesar de la ausencia de Rosa o Nuria, otras dos compañeras y amigas si estarán en un día tan especial para Laura: Natalia Rodríguez, su íntima amiga que firmará como testigo, y Gisela, que podría cantar en el enlace. Otra de las asistentes podría ser Soraya Arnelas.

