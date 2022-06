Manu Tenorio revela qué consejo le daría a Chenoa sobre el matrimonio. El cantante acudió a la presentación del ciclo de conciertos 'Culmiafest-Culmia' del que es embajador y allí explicó cómo se presenta su verano. "Este año para mi está siendo un poquito de ensueño. Estamos presentando 'La verdad', mi último trabajo, por toda España, tenemos más de 30 conciertos y también estamos metidos en varios ciclos musicales como los 'Concierto con encanto', con Onda Cero también tengo más de 20 conciertos. Está siendo un año fantástico y ahora como embajador de este proyecto parece que he nacido con estrella" y reconoce que, este año, no tendrá mucho tiempo para vacaciones. "Voy a tener poco tiempo para disfrutar de la playa pero han sido dos años duros para los artistas y me apetece mucho no solo el hecho de dar trabajo a mis músicos sino que soy músico, cantante y como dice mi mujer soy feliz encima de un escenario".

Manu Tenorio continúa feliz al lado de su esposa, Silvia Casas, y su hijo Pedro aunque reconoce que no suelen acompañarle en las giras porque si les tiene delante, se emociona y le cuesta cantar. El cantante desvela cuál es el secreto de su feliz matrimonio. "Que la llama del amor sigue ahí fuerte, que tiene mucha paciencia (Risas). Es una mujer espectacular, muy curranta que siempre me está apoyando en mi carrera, siempre me ha estado ayudando en mi profesión, tenemos una familia muy bonita y no seguimos queriendo como el primer día" y, de momento, no piensa en tener más hijos. Manu también habla de la relación de su hijo con la música. "Tiene una relación muy rara con la música. De pronto como me ve a mí que yo soy el cantante le causa un poquito de rechazo, tiene buen oído y el otro día me decía que le querían hacer cantar en el teatro del cole y él me decía que no quería. Yo le dije pero ¿vamos a ver? (Risas). Yo tampoco invierto expectativas en él porque no es necesario ponerle mis historias. Yo quiero que sea un tío feliz, un tío divertido, que crezca en un entorno lo más equilibrado posible y que haga lo que crea necesario", dice.

Instagram

Manu Tenorio tiene buenas palabras para su amiga, Nuria Fergó, con la que ha grabado un nuevo dúo. "Nuria está extraordinaria, hemos hecho esa colaboración en el magnífico disco que ha hecho. Es una luchadora, es una mujer muy perseverante y que contara conmigo a nivel personal fue muy emotivo. Nos dio la sensación que no había pasado el tiempo aunque han pasado 20 años". El cantante no ha querido opinar sobre la boda de Chenoa, su compañera de 'Operación Triunfo', pero sí ha querido enviarle un consejo sobre el matrimonio. "Yo le deseo que sea muy feliz que es lo que se merece y que disfruta mucho ese día. Que tenga paciencia y que se lo curre pero ella es una tía curranta", comenta.



