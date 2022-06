Toñi Moreno, como muchas madres, ha optado por dormir con su hija en la misma cama desde que nació la pequeña. Lola tiene tres años y medio y la presentadora cree que ya es momento de prepararle el cuarto a su hija, pero tiene un gran dilema. Desde que dio a luz a la pequeña, Toñi Moreno sufre problemas de huesos: "Me voy corriendo al doctor Villamor por la rodilla. Después del parto me he quedado sin calcio y con la edad que tengo no puedo ni subir escaleras", explicaba hace tiempo a Sonsoles Ónega. Este no sería un problema para que ambas compartan cama, sino que piensa que, simplemente, ha llegado el momento.

Como está llena de dudas, Toñi ha pedido ayuda a sus seguidores y en su último post preguntaba cómo puede "separarse" de su hija al dormir y que a ninguna les afecte, sobre todo a la niña. "Hoy he dormido sin Lola y la cama se me hacía enorme", comenzaba explicando la presentadora a través de sus redes sociales.

"Estoy pensando ya en montarle su cuarto aparte , pero estamos las dos tan a gusto juntas Como creéis que puedo hacerlo para que no sea dramático?", preguntaba algo agobiada. Muchos personajes públicos han querido comentarle la publicación a la andaluza, entre ellos Alba Carrillo: "Todavía no lo he conseguido", se sinceraba la modelo. Aunque cueste al principio, seguro que obtiene buenos resultados. Lo importante es la paciencia y saber que cada niño y cada padre siguen su propio ritmo.



