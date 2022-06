Rocío Crusset lleva cerca de cinco años viviendo en Nueva York, donde trabaja como modelo mientras estudiaba en la prestigiosa escuela de diseño Parsons. Ahora, recién licenciada, la hija de Carlos Herrera y Mariló Montero ha regresado a España para presentar su primer proyecto como empresaria. La sevillana ha anunciado que ha creado su propia marca de joyas, un trabajo del que está muy orgullosa y que espera que tenga una gran acogida.

Lo cierto es que la modelo no puede estar viviendo un mejor momento, y es que a sus éxitos profesionales se une lo enamorada que está de Maggio, un joven empresario con el que lleva saliendo desde hace años. "Personalmente estoy de maravilla también. El amor me lleva sonriendo 4 años", ha reconocido. Una relación con la que parece estar muy contento su padre, que ya le ha indicado que está deseando convertirse en abuelo. Todas las noticias y novedades sobre maternidad.

"Mi padre tiene muchas ganas de ser abuelo, no se aguanta ni a él mismo. Yo ya le he dicho que todavía le queda", ha explicado. La joven ha reconocido que en estos momentos no se plantea dar ese paso con su pareja, y es que está inmersa en sus proyectos profesionales. "Si llega pues llegó pero no lo estoy buscando", ha aclarado. Descubre los síntomas de embarazo más comunes.

De hecho, de momento ha indicado que piensa seguir viviendo en Nueva York, aunque no descarta poder regresar a España en algún momento. "Voy a estar a caballo entre las dos ciudades todavía. Yo tengo allí muchísimo trabajo y muchísimas responsabilidades y obligaciones que cumplir. Nunca voy a vivir en una ciudad 100 por 100 porque siempre he estado dando muchos tumbos pero tener una base aquí si que cuento con ello", ha reconocido.

Su madre, su mayor crítica con su proyecto

En cuanto a su marca de joyas, Rocío Crusset ha confesado estar muy orgullosa de lo que ha logrado. "Tenía la idea en mi cabeza desde hace mucho tiempo y me apetecía. Necesitaba plasmarla. Entonces, durante el covid tuve un poquito de tiempo. Empecé a dibujar, empecé a hacer render, empecé a manosear un poco y al final pues lo acabé consiguiendo", ha explicado.

Un proyecto en el que se ha apoyado mucho en sus amigos, su pareja y su familia, quienes no han dudado en darle su opinión en todo momento. "La más crítica es mi madre. Nos consideramos muy perfeccionistas en casa", ha reconocido dejando claro que le gusta que sea de esa forma con ella y le diga en todo momento lo que piensa. "Quería que me dijeran que creían que tenía que cambiar. No tanto en cuanto a diseño, porque en el diseño siempre he confiado mucho en mi criterio, pero más en ideas o en la creación de marca o en otros detalles", ha indicado.

Ahora, afronta con ilusión este nuevo reto confesando que está deseando que las mujeres compren sus joyas y para ello cuenta con dos embajadoras de lujo: Laura Matamoros y Elsa Pataky. "Es un gustazo y un lujazo que mujeres se pongan mis joyas. Me acuerdo un día, que estaba en Nueva York, estaba en un restaurante y de repente vi a una chica con mi collar. Lo había lanzado hace dos semanas, o sea que no había dado tiempo a que fuese tan conocida la marca. Me dio una emoción que me tuve que acercar a la chica y decirle: 'te quiero, gracias'. Es muy emocionante y muy gratificante", ha desvelado.



