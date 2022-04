Aurah Ruiz y Jesé son una pareja nueva desde su reconciliación el pasado 2021: han pasado de tirarse los trastos a la cabeza a tener una relación basada en el amor y el respeto, y ahora que se van a casar no pueden estar más ilusionados. Ella ya ha empezado con las pruebas de vestido, los retoques para estar espectacular, el sitio y todo lo relacionado con los detalles de la celebración, y, como no podía ser de otra manera, él también está muy involucrado. Tanto, que se ha tomado la molestia de llevarse a su chica y a unos amigos para su prueba de traje de novio en una exclusiva tienda de Sevilla.

El futbolista canario ha decidido tirar la casa por la ventana con un traje de lujo en una boutique masculina de la ciudad hispalense, en la que, según Aurah, "han vestido a muchos famosos, y también futbolistas, para sus bodas". Por lo que hemos podido ver en su canal de mtmad, en esa tienda tienen algunas de las telas más lujosas que existen para hacer trajes, y estamos seguros de que Jesé habrá elegido lo mejor de lo mejor para el gran día.

Los sastres, a los que Aurah ha definido como "muy profesionales y súper humildes", han tomado medidas al futbolista, así que la cosa fluye hacia adelante: en cuestión de unas semanas, quizá, podamos ver el resultado final, y es que la pareja, aunque no ha hecho oficial la fecha, tienen ya cerrados muchos detalles de los que Aurah asegura que hablará próximamente. Y sí, tenemos muchas ganas de ver al novio de lo más elegante... pero la gran pregunta siempre es la misma: ¿cómo será el vestido de ella? ¡Queremos algún detallito para hacer más amena la espera!

La graciosa anécdota de Jesé

No dudamos de que el futbolista está deseando casarse con su chica, que para eso hincó rodilla para pedírselo en Dubai, pero está claro que hay algunos detalles que se le escapan: "¿A qué hora es la boda?", le preguntó a Aurah en la tienda, que se quedó alucinada. Anda que...

