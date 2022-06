Anita Matamoros ya ha hecho la primera escapada del verano y ha estado muy bien acompañada. La influencer ha viajado hasta su querida Marbella para pasar unos días junto a su pareja, el empresario Nacho Santandreu, con el que está a punto de celebrar su primer anivarsario. Aunque todo lo bueno acaba pronto y la hija de Makoke y Kiko Matamoros tiene que regresar a Madrid para seguir con sus compromisos profesionales, Anita ha aprovechado para tomar el sol presumiendo de estilazo con un bikini asimétrico blanco que combinó con vestido de red bicolor y bolso de playa de rayas; visitar su tienda de ropa favorita del mundo que está en Marbella; y también cenó en uno de los restaurantes de moda de la ciudad malagueña, 'Leña' by Dani García.

Anita disfrutó de una jornada playera junto a su chico. La influencer aprovechó para relajarse y tomar en sol, mientras parecía de lo más pensativa.



Se decantó por un bikini blanco con la parte superior asimétrica, que le quedaba perfecto y dejaba ver algunos de los tatuajes que tiene, como la palabra 'Hedonist', en mayúscula escrita en su antebrazo. Los tatuajes es algo que tiene en común con su chico que también luce algunos en sus brazos y espalda.



Está claro que los bikinis blancos están de moda, cuando estás morena, este color resalta tu bronceado y queda bien sea cual sea tu color de pelo. En Amazon hemos encontrado este modelo similar al de Anita y cuyo precio no llega a los 20 €.

La hija de Makoke no dejó nada de su look al azar y combinó su bikini con un vestido en dos colores, celeste y verde. Para completarlo, eligió sus gafas de sol con montura corazón y una bolsa de rayas que la que destacaban los tonos verdes y amarillos.



