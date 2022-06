David Bustamante desvela por qué no estará en la boda de Chenoa. Este viernes 17 de junio, la cantante y el doctor Miguel Sánchez Encinas se dan el 'sí, quiero' en una finca en Mallorca y el cantante, al que hemos visto saliendo del gimnasio, no podrá acompañarla. "Felicidades a mi Laurilla que se merece ser la más feliz del mundo, que lo pase muy bien" son sus deseos para la novia y desvela que él si estaba invitado a la boda.

La reducida lista de invitados ha sido motivo de polémica en las últimas semanas después de que se confirmara que Rosa López o Nuria Fergó no acudirían al enlace. Chenoa ya aclaró que había tenido que reducir la lista y que, con sus compañeros de 'Operación Triunfo', pensaba hacer una cena más adelante. Tampoco estará en la celebración Manu Tenorio le ha enviado un consejo sobre el matrimonio a su ex compañera. David Bustamante ha querido aclarar que él si estaba invitado a la boda de Chenoa pero que no ha podido asistir. "Estaba invitado pero no he podido ir por trabajo ¿cómo no voy a estar invitado? Pero por trabajo me ha sido imposible así que le deseo lo mejor a ella y a su chico que me cae súper bien", explica.

David Bustamante, que ha reconocido que no para de trabajar, no ha querido entrar a valorar la polémica creada por las invitaciones "es una cosa totalmente externa a mí, es la boda de una amiga, de una compañera y le deseo lo mejor, solamente puedo decir eso", asegura. El cantante también explica que mantiene una excelente relación con Chenoa "hablamos a menudo, somos hermanos".

David también ha hablado de las últimas declaraciones de su chica, Yana Olina, en las que aseguraba que quería ser mamá. "Es normal pero de momento estamos muy tranquilitos y muy bien. Y yo tengo una de 14 que no es fácil pero todo llegará porque la verdad es que somos muy felices" y también habla del reciente bautizo de Miki, el hermano de su hija Daniella, hijo de Paula Echevarría y Miguel Torres. "Sí, me hicieron una videollamada cuando estaban allí y hablé con ellos todo genial

