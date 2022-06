La segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco ha tenido un éxito rotundo y son muchos los que se han pronunciado tras ver los dos primeros capítulos. Carmen Borrego, amiga de la empresaria, ha querido pronunciarse sobre todo el revuelo que ha causado 'En el nombre de Rocío'. En uno de los dos episodios emitidos este viernes 17 de junio en Telecinco, Rocío Carrasco aseguró que su madre tuvo que dejar herencia a sus hermanos para que no volcaran su furia con ella. Exactamente la hija de Rocío Jurado calificó a su familia como "jauría". "No les estoy insultando, les estoy descubriendo. Van a la presa más fácil, indefensa, herida, que saben que pueden atacar y a la presa que saben que no tiene a quien está arriba, que era las que les ponía límites", contaba.

Para la grabación de esta docuserie, muchos fueron los que quisieron hacer su aportación en apoyo a Rocío Carrasco, entre ellos María Teresa Campos. Borrego aseguraba que no ha tenido tiempo de ver entero los capítulos pero lo que sí pudo ver le parecía bastante "fuerte". Aunque la familia Campos saben mucho sobre el tema, al oírlo de nuevo de boca de Carrasco en televisión les siguen causando bastante sorpresa.

Telecinco

La colaboradora de 'Sálvame' organizó un almuerzo familiar para celebrar el cumpleaños de María Teresa Campos y asistieron sus nietos, Rocío Carrasco y su marido Fidel Albial. La que no pudo asistir fue Terelu Campos por trabajo, pero seguro que pasaron una tarde mu agradable. Dale al play para conocer más detalles sobre el reencuentro de María Teresa Campos con Rocío Carrasco.

