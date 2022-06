Los dos primeros capítulos de 'En el nombre de Rocío' ya han dado mucho de qué hablar. Tan solo se han estrenado las dos primeras entregas, y la docuserie de Rocío Carrasco ha provocado reacciones de todo tipo, siendo una de las primeras la de la mujer de José Ortega Cano, Ana María Aldón. La diseñadora, protagonista en los últimos meses de una gran polémica familiar, llegando a perder los apoyos de sus compañeros de 'Viva la vida', ha contestado en el programa a las declaraciones de la hija de Rocío Jurado.

No obstante, también ha habido tiempo de recordar sus polémicas. "Estoy respirando y sigo viva a pesar de tener que dar explicaciones de por qué lo hago. Estoy tirando", ha asegurado la esposa de José Ortega Cano quien ha destacado que se le han juntado "muchas cosas" que no tienen que ver con su marido ni con su familia pero "sí afectan a la salud mental", lo que hace que no esté del todo bien psicológicamente.

Telecinco

Lo primero que ha hecho Ana María ha sido hablar del calificativo con el que Rocío Carrasco ha descrito a los Mohedano más mediáticos. Y es que la hija de 'La más grande' les ha llamado "jauría", algo que la diseñadora no comparte: "yo les conozco desde otra perspectiva. No tengo ese concepto de ellos", ha asegurado.

En cuanto a las declaraciones de Rocío Carrasco sobre que sus padres seguían enamorados cuando murieron, Ana María Aldón ha aprovechado para "extrapolar lo que ha dicho Rocío y llevarlo a mi terreno": "no sé qué pensará mi hijo cuando escuche a su padre decir 'el amor de mi vida ha sido Rocío Jurado. Yo sé que cada uno tiene sus problemas, que estamos hablando de Rocío pero hay que verlo". Una frase que ha sido aplaudida por Terelu y Emma García por su sinceridad.



Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io