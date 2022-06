Mónica Estarreado, conocida por interpretar papeles en series como 'Yo soy Bea', parece haber contraído matrimonio en secreto. La actriz de 46 años, que siempre ha intentado llevar una idea discreta, se ha dado el 'sí, quiero' en la Catedral de la Almudena con su pareja, Ricardo Bosan. Una ceremonia muy discreta en la que habría estado acompañada de sus familiares y amigos más cercanos y que ha provocado un gran revuelo entre sus seguidores, que no se esperaban que fuese a dar este paso.

La actriz ha sido la encargada de subir unas instantáneas a sus redes sociales con las que ha confirmado la feliz noticia. Unas fotografías donde queda reflejado que entre sus invitados se encontraban algunos rostros conocidos como Makoke o Lizz Emiliano. Para este día tan especial, Mónica Estarreado ha elegido un impresionante vestido de novia blanco con una sola manga larga.

Gtres

La publicación que ha compartido en su perfil de 'Instagram' se ha llenado rápidamente de numerosos mensajes de felicitaciones de personajes famosos como Ivonne Reyes que no ha dudado en mostrar su felicidad al ver que la actriz ha contraído matrimonio. "Wow!! Que linda!! Me alegro mucho!! Felicidades", le ha escrito en dicha publicación. Un mensaje al que se ha sumado el de otros rostros conocidos como Sonia Ferrer, Blanca Romero o Cayetana Guillén-Cuervo.

De esta forma, parece que la actriz se ha sumado a otros famosos como Chenoa o Jordi Alba, que también han optado por casarse este año. Una gran noticia con la que Mónica y su pareja ponen el broche de oro a su relación de una forma discreta, como siempre han intentado vivir su amor. Un día donde se les ha podido ver de lo más felices y que han confirmado compartiendo una instantánea de ellos saliendo de la Iglesia dándose un romántico beso.

