Pablo Chiapella continúa cosechando éxitos en la pantalla, pero detrás de ella su vida no ha sido precisamente un camino de rosas en las últimas semanas. El actor confesó que tenía covid, y aunque ahora la enfermedad se ha estabilizado y normalizado en el mundo, el intérprete de Amador en 'La que se avecina' lo ha pasado prácticamente al límite con unos síntomas cerca de la gravedad, y ahora lo ha contado en su paso por el programa de Pablo Motos, 'El Hormiguero'.

El actor, que acudía para promocionar su nueva película, 'Llenos de gracia' -en la que comparte cartel con Carmen Machi-, se sinceró con su tocayo: "Tuve una semana terrible. Primero me dio una fiebre salvaje, después me dejó en la cama molido completamente y perdí el gusto y el olfato", contaba. Hasta ahí, podría ser todo bastante común, pero su situación empeoró con el paso de los días, hasta el punto de ahogarse y no poder terminar ni las frases: "Me di cuenta mandando un audio a mi suegra", recordaba.

"Se pensaba que lo estaba haciendo aposta, así que me dijo que midiera la saturación en la sangre, que yo no sabía ni que teníamos", contó con mucho humor, a pesar de que por aquel entonces no se reía tanto: "Tenía 94, 95... estaba en el límite del bien y del mal. Después me salió urticaria en la espalda.. así que fatal". Ahora, sin embargo, ha conseguido recuperarse y ha revelado que ha decidido ponerse manos a la obra para cuidar más su cuerpo con una dieta más equilibrada y ejercicio.

El motivo por el que la hija de Pablo Chiapella no ve 'LQSA'

Si hay un papel por el que cualquiera podría reconocer a Chiapella, ese es sin duda el de Amador en 'La que se avecina', también muy conocido por su apodo, 'El Cuqui', aunque también ha trabajado como monologuista cómico, en 'La hora chanante' o en 'Muchachada Nui'. Pero que todos le reconozcan por ese personaje no quiere decir que en su casa todos vean la serie. De hecho, ha confesado que no deja a su hija -Valentina- verla, especialmente por su corta edad: "Cumplió 7 años el 31 de mayo y en casa no le dejamos ver la serie, porque no quiero que vea a su padre en tanga todavía y otras cosas, pero en su entorno ya hay niños que la ven y que le van diciendo cosas. Ya sabe que soy actor, pero más que entender el concepto actor, ella entiende el concepto Amador, porque por ejemplo al profesor de piscina le dijo que su padre era Amador", reconoció con humor.

