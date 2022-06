Rocío Flores no ha dudado en pronunciarse sobre la última polémica que rodea a su familia. La colaboradora siempre se ha mostrado al lado de su padre y el resto de su familia frente a las declaraciones que Rocío Carrasco realizó en la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Ahora, con el estreno de su segundo especial titulado 'En el nombre de Rocío', la hija de Antonio David Flores no ha dudado en volver a mostrar su opinión tras ver todo lo que está diciendo sobre el testamento de Rocío Jurado y su "familia mediática", donde ataca duramente a los Mohedano.

"Supongo que se verá todo y luego ya se hará lo que se tenga que hacer", ha indicado mostrándose muy tranquila sobre este asunto. Lo cierto es que tanto ella como Rosa Benito y Gloria Camila ya han demostrado que siguen muy unidas frente a todo lo que se está diciendo sobre ellas. No te pierdas nada de lo que ha dicho sobre las últimas polémicas que han surgido haciendo click en el vídeo de arriba.

Por otro lado, Rocío Flores no ha dudado en pronunciarse también sobre los azucarillos que Gloria Camila, junto a la Asociación que tiene en homenaje a su madre, intentó lanzar con el rostro de la artista. La hija de Ortega Cano estaba muy emocionada con este proyecto. Sin embargo, sus planes se vieron truncados debido a que no pueden hacerlo sin la autorización de Rocío Carrasco.

Un duro varapalo para Gloria Camila sobre el que Rocío Flores no ha dudado en dar su opinión desvelando qué le parece que su madre haya decidido emprender acciones legales para impedir que ese proyecto pudiese ver a luz. No te quedes con las dudas y descubre qué ha dicho haciendo click en el vídeo.

