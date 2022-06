María del Monte gritaba a los cuatro vientos este jueves en el Día del Orgullo de Sevilla, del que era pregonera, que ella formaba parte del colectivo LGTBIQ+, presentando por primera vez en sociedad a su novia, Inmaculada Casal, con quien lleva los últimos 23 años de su vida. Aunque nunca ha ocultado que ha sido un gran apoyo durante este tiempo, nunca se les ha visto un gesto de cariño ante las cámaras por lo que la confirmación ha sido una sorpresa a medias. "Jamás en mi vida me he escondido de nadie, tengo la suerte de haber dado con el amor de mi vida, ¿cómo me voy a esconder yo de eso?", ha asegurado sobre el escenario. Aunque no tanto para Isa Pi, quien ha confesado en el plató de 'Sálvame Deluxe' que no sabía la condición de su madrina, con la que se reencontró precisamente en ese plató semanas atrás.

"Me he enterado hoy, cuando he llegado a la reunión, no lo había visto", ha asegurado la hija de Isabel Pantoja quien ha reconocido que no sabía nada de la homosexualidad de su madrina, al menos explícitamente. Eso sí, ha dejado claro que le "parece muy bien" y se alegra mucho por su madrina si ha decidido hacerlo público después de tantos años. Un paso adelante que todos los colaboradores de 'Sálvame' han aplaudido y debatido. "Lo hace en un momento muy importante", aseguraba Jorge Javier.

Además, Isa Pantoja ha confesado que "me ha parecido muy bonito" puesto que la cantante ha hecho toda una declaración de amor a los cuatro vientos hacia su pareja para escenificar su salida del armario. "Lo ha hecho muy bonito", ha reiterado Jorge Javier.

