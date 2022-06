La modelo y planificadora de bodas Daphne Cañizares ha confiado en uno de los diseñadores estrellas de nuestro país para su vestido de novia para su boda con el jugador del Real Madrid.La ya mujer de Dani Carvajal se ha decantado por un diseño del gran Alejandro de Miguel. El diseñador ha utilizado treinta metros de seda para confeccionar este traje exclusivo y a medida de corte minimalista y falda princesa. La mallorquina de ascendencia holandesa ha optado por el estilo clásico y elegante para su primer vestido de novia, con el que entraba radiante a la iglesia en la que se ha dado el 'Sí, quiero' con el futbolista.



Daphne estaba elegantísima con un este diseño de gran escote redondo y de tirante fino que ha completado con una falda tableada y bolsillos laterales. Según ha comentado Alejandro de Miguel, la ilusión de la novia era ir velada y el malagueño cumplió su sueño. Para este complemento con el que siempre soñó la mallorquina se han encargado 7 metros de tul de seda muy transparente, para dejar ver su rostro.

Pero este no sería el único diseño que llevaría la modelo en su gran día. Alejandro de Miguel también fue el encargado del segundo vestido de la novia, del que aún no se han desvelado más detalles.

El diseñador y la modelo tienen una relación muy especial. Daphne es la imagen de la colección para el 2023 de Alejandro de Miguel. La amistad ya viene de hace años, cuando de Miguel hizo el vestido de novia de la hermana de Dani Carvajal y de su madre.

En esta ocasión también vestirá a toda la familia. Lola, la madrina, lleva un vestido rosa cuarzo con cuello envolvente hecho a medida en crepe. La hermana gemela de la novia, Melanie Cañizares, que son como dos gotas de agua, también ha elegido un diseño exclusivo de Alejandro de Miguel. Con un vestido de pedrería coral palabra de honor, y falda de organza de seda fruncida, y desmontable para el baile.

El jugador del Real Madrid ha celebrado su boda con la modelo en una multitudinaria ceremonia que ha tenido lugar este viernes en Ayllón, Segovia. A ella han acudido un sinfín de rostros conocidos entre los que se encontraba la hija de Kiko Matamoros, Laura.

